Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Elbeyli Dalgıç isimli bir kişi evinde rahatsızlanıp hastaneye doğru yola çıktı. Hastane bahçesine aracını park eden Dalgıç aracından inemeden kalp krizi geçirdi. Kapıların kilitli olması nedeniyle sağlık ekiplerinin geç müdahale edebildiği yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hastaneye gitmek amacıyla yola çıkan bir vatandaş hastanenin bahçesinde otomobilinden inemeden geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Elbeyli Dalgıç, evinde rahatsızlanmasının sonrasında kendi kullandığı 34 PFC 174 plakalı araç ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Dalgıç, hastanenin bahçesine geldiği esnada otomobilinden inemeden kalp krizi geçirdi. Bir süre sonra otomobil içinde hareketsiz kalan Dalgıç'a ulaşmak amacıyla ekipler harekete geçti. Otomobilin kapılarının kilitli olması sebebiyle sağlık ekipleri tarafından cam kırılarak Dalgıç'a ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki vatandaşın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hastane bahçesine park etti! Araçtan inemeden can verdi

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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