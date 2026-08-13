Dünyanın birçok noktasından gıda ve içecek üreticilerinin yanı sıra alıcılarının da buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, yeni tarihi 15–18 Aralık 2026’da 34’üncü kez kapılarını açmak üzere gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl 100 ülkeden 900’ün üzerinde satın almacıyı bir araya getirirken 153 ülkeden 20 bini yabancı olmak üzere 80 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kıran fuar, bu yıl sektöre çok daha verimli ve güçlü bir iş ortamı sunmak için modern altyapıya sahip yeni adresi İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İçerik kapsamını bu yıl daha da geliştirmek için çalışmalarına devam eden fuar, bu doğrultuda gıda teknolojilerini (Foodtech) ilave bir ürün grubu olarak yapısına dahil etmeye hazırlanıyor.

ICA Events tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, yenilikçi vizyonuyla sektörü bu yıl 15–18 Aralık 2026 tarihleri arasında bir araya getirmek için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzenlendiği ilk yıldan bu yana sektörün güven duyduğu prestijli bir yapıya bürünürken liderliğini de pekiştiren fuar, bölgesel ve uluslararası vizyon platformu olma kimliğiyle bu yıl yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’ndeki kapsayıcı buluşmasına hazırlanıyor.

Gıda sektöründe yılın buluşması WorldFood İstanbul için hazırlıklar devam ediyor

34 yıllık köklü tecrübesiyle endüstriyel dönüşümün başlangıç noktası olan fuar, katılımcılarına en son yiyecek ve içecek trendlerini öğrenme, yeni ürünleri keşfetme ve yeni iş ortaklarıyla tanışma fırsatı sunacak.

Gıda sektöründe yılın buluşması WorldFood İstanbul için hazırlıklar devam ediyor

KENDİNİ SÜREKLİ YENİLERKEN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DEĞER OLUŞTURUYOR

Fuarın günümüz dinamiklerine göre şekillenen adeta yaşayan bir organizma olduğuna dikkat çeken Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul Direktörü Semi Benbanaste, “Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olan gıda endüstrisi gerek üretim gerekse ihracat potansiyeli bakımından görünürlüğünü her geçen gün artırıyor. Bu noktada her yıl artan ilgiyle sektörün globalle buluşmasına kapı aralayan WorldFood İstanbul, kendini sürekli yenilerken sürdürülebilir bir değer oluşturuyor. Bunu da 30 yılı aşkın süredir sektörü yakından takip ederek başarıyoruz. Bu kapsamda fuarımızı bu yıl modern altyapısı, merkezi konumu ve geniş alanlarıyla sektöre çok daha verimli ve güçlü bir iş ortamı sunacak İstanbul Fuar Merkezi’ndeki yeni tarihlerinde gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu bizim için bir mekân değişikliğinden ziyade fuarımızın sektöründeki tartışmasız liderliğinin getirdiği sorumluluğu ifade ediyor.” dedi.

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul Direktörü Semi Benbanaste

BU YIL GIDA TEKNOLOJİLERİ (FOODTECH) İLAVE BİR ÜRÜN GRUBU OLARAK ENTEGRE EDİLECEK

“Yeni lokasyonumuzda WorldFood İstanbul’un sunduğu ticari fırsatların çeşitliliğini, uluslararası iş birliklerinin kapsamını ve sektöre kattığı değeri bugüne kadar olduğu gibi ileri taşımaya hazırlanıyoruz.” diyen Benbanaste, sözlerine şöyle devam etti:

“Üreticiler, markalar, satın almacılar ve sektör profesyonelleri için bu yıl da benzersiz bir buluşma noktası oluşturacağız. Bunun yanında fuarın kapsam alanını genişleterek bu yıl gıda teknolojilerini (Foodtech) ilave bir ürün grubu olarak yapıya entegre etmeye hazırlanıyoruz. Türkiye ve çevreleyen bölge için stratejik bir buluşma noktası oluşturarak doğru hedef kitle ile yüksek iş potansiyelinin değişmeyen adresi olan WorldFood İstanbul, gıdanın geleceğine açılan stratejik bir platform olarak sektörü şekillendirmek için gün sayıyor.”

Gıda sektöründe yılın buluşması WorldFood İstanbul için hazırlıklar devam ediyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİİstanbul

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