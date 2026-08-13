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Spor

MHK duyurdu: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

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MHK duyurdu: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos Cuma akşamı Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı, 14 Ağustos Cuma, 15 Ağustos Cumartesi, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre; Süper Lig'de sezonun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

Oğuzhan Aksu
Başlık ResmiOğuzhan Aksu

16 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

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