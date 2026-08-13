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Fethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı

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Muğla Fethiye’de tur teknesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Can yeleklerini giyen 115 kişi denize atladı. Yangın nedeniyle hasar alan tekne batarken, yolculardan 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi, tahliyeler sürüyor. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde mavi tur düzenlenen "İmparator Atila" isimli teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.

Fethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı
Başlık ResmiFethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı

YANGINI GÖREN DENİZE ATLADI

Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan aralarında çocukların da olduğu 115 kişi, can yeleklerini giyerek denize atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Fethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı
Başlık ResmiFethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı

115 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle teknenin büyük bölümünde hasar oluşurken, teknenin daha sonra batmaya başladığı öğrenildi. Denize atlayan yolcuların ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürdürülürken, 115 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri de karaya çıkarılan vatandaşların kontrollerini yaptı.

Tahliye edilenlerden bazıları Göcek ve Karagözler mahallelerindeki Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelelerine getirildi. Bekleyen ambulanslarla dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı.

Fethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı
Başlık ResmiFethiye’de tur teknesinde korku dolu anlar! Yangın çıktı, 115 kişi kaçacak yer aradı

"CAN KAYBI YOK"

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, yolcuların Sahil Güvenlik botu ve çevrede bulunan diğer botlarla güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Muğla
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