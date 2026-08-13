Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SU GÖRMEDİK”

Tarlası ve hayvanları su içinde kalan Muhammet Öksüz, "50 yaşındayım. Daha önce böyle bir su görmedik. Tarla ve evler su içinde kaldı. Dalgakıran bizim suyumuzu çekiyordu. Sonradan yapılan köprüler alçak olduğundan suları yanlara yaydı ve bu su baskınları meydana geldi" diye konuştu.