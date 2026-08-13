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Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

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Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

Meteoroloji’nin sarı kodla uyarı yaptığı Samsun’da sağanak sonrası Çarşamba ilçesi göle döndü. Yüzlerce tarım arazisi, ev, bahçe sular altında kaldı. İşte Samsun’da selin izleri…

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı yaptığı sarı kodlu uyarının ardından Samsun’un Çarşamba ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Kuvvetli sağanak, sabaha karşı etkisini gösterdi. Günün ilk saatlerinde şiddetini artıran yağış, Samsun'un doğu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

YÜZLERCE ARAZİ, EV SU ALTINDA

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çarşamba ilçesinde özellikle tarım arazileri sular altında kaldı. Ovada bulunan yüzlerce dönüm tarım arazisi göle dönerken, bazı ev ve müştemilatlarını da su bastı. Ekili alanlar ve fındık bahçeleri göle döndü.

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

“EVİMİZİ SU BASTI”

Evini su basan Hülya Yılmazer, şunları söyledi:

Yağmur sabah 05.00 gibi başladı. Yağış sonrası evimizi su bastı. Beyaz eşyalar su içinde kaldı. Parkeler komple gitti. Elektriği de kestik. Mağdur durumdayız. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. İlk önceliğimiz evi basan suyu dışarı tahliye etmek. Gider yok, gelen sular direkt evin içine giriyor. Evin içindeki suyu tahliye ettikten sonra eşyaların durumuna bakacağız.

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SU GÖRMEDİK”

 Tarlası ve hayvanları su içinde kalan Muhammet Öksüz, "50 yaşındayım. Daha önce böyle bir su görmedik. Tarla ve evler su içinde kaldı. Dalgakıran bizim suyumuzu çekiyordu. Sonradan yapılan köprüler alçak olduğundan suları yanlara yaydı ve bu su baskınları meydana geldi" diye konuştu.

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

ÇARŞAMBA’DA YAĞIŞ REKORU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-13 Ağustos tarihleri arasındaki 24 saatlik yağış verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla yağış Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaydedildi. Samsun Çarşamba Havalimanı istasyonunda metrekareye 127,2 kilogram yağış düşerken, aynı ilçedeki Eğridere Mahallesi'nde 35,2 kilogram yağış ölçüldü. Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Karadeniz Araştırma (TAGEM) istasyonunda 95 kilogram yağış kaydedildi. Canik ilçesinde ise metrekareye 21,5 kilogram yağış düştü.

Sel bir ilçeyi esir aldı! Yüzlerce tarım arazi, ev, bahçe sular altında! Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı Çarşamba’da felaketin izleri

Samsun’un dışında Ordu’da sağanak yağış etkili oldu.  Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler'de metrekareye 77,6 kilogram, Kırlı'da ise 62,3 kilogram yağış ölçüldü. Altınordu ilçesindeki Üniversite Kampüsü'nde 37,2 kilogram, il merkezinde ise 27,8 kilogram yağış kaydedildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun
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