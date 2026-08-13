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Yapımcısından açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

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Yapımcısından açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?
Fotoğraf Başlığı Yapımcısından açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

Ana kadrosundan birçok oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de dizinin yeni sezonda dokuz bölüm yayınlandıktan sonra ekran macerasını noktalayacağıydı. Final iddiaları ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama geldi. Peki, iddialar doğru mu? Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

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Dört sezondur ekranlarda olan ve reytinglerde adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan iddialarda, geçtiğimiz sezonlarda ana kadrosundan birçok oyuncunun ayrıldığı dizinin yeni sezonda dokuz bölüm yayınlandıktan sonra ekran macerasını noktalayacağı belirtildi.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut yayılan iddialar ardından sessizliğini bozdu. Turgut, final iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin bittiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 5. sezon çekimlerinin 25 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Yeni sezon tarihini de duyuran Turgut, dizinin 18 Eylül'de 139. bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacağını ifade etti.

Yapımcısından açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?
Başlık ResmiYapımcısından açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

Dizinin beşinci sezonu şok gelişmelerle başlıyor. Son olarak Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in vedasının ardından flaş ayrılıklar yaşanacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Show TV’nin Gold Film imzalı dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’a hayat veren ve etkileyici oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ceren Karakoç yeni sezonda dizide yer almayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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