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Spor

TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi: Maalesef başvurumuz reddedildi

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TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi: Maalesef başvurumuz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 15 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçıyla ilgili sarı-lacivertli kulübün talebine cevap verdi. Söz konusu kararı Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin açıkladı.

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Gornik Zabrze'nin ardından Sturm Graz'ı da eleyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonar Ligi play-off turunda Lyon ile eşleşti. Fransız ekibi ile ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak sarı-lacivertliler, Devler Ligi müsabakasından önce Trendyol Süper Lig'de sezonu açacak.

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TFF'DEN FENERBAHÇE'YE RET

Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, Eryaman Stadyumu'ndaki maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmıştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Futbol Federasyonu'nun bu talebi geri çevirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından "Futbol Direktörü" görevine Oğuz Çetin getirildi.
Başlık ResmiFenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından "Futbol Direktörü" görevine Oğuz Çetin getirildi.

"17 YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMIYORUZ"

FBTV'ye konuşan Oğuz Çetin, "TFF'den Gençlerbirliği karşılaşmasının ertelenmesini talep ettik. Bunu isteme sebebimiz, Gençlerbirliği maçından kaynaklı değil. Deplasmanda oynayacağız, hemen 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Süreçler çok sıkışık. Medikal olarak oyuncuların toparlanması, taktiksel olarak hazırlıklar... Biz 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz, hem sportif hem mali açıdan önemli bir süreç. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Hiç fark etmez, onu da geçeriz. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın, kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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