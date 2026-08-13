Yıldız oyuncu, Süper Lig'den gidiyor mu? Fenerbahçe kararını bizzat duyurdu

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin, MR görüntülenmesi sonucu arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Sahalardan 6-8 hafta uzak kalması beklenen 26 yaşındaki oyuncu, "takımdan ayrılacağı" yönündeki söylentilere noktayı koydu.

İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekipteki geleceğiyle ilgili merak konusu olan kararını sosyal medya hesabından taraftara yazdığı mesajla duyurdu.

Jayden Oosterwolde, Sturm Graz karşılaşmasında sahayı sedyeyle terk etti.

"KALACAĞIM"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Sturm Graz ile oynanan ilk maçta sakatlık geçiren ve 30'uncu dakikada yerini Archie Brown'a bırakan 26 yaşındaki futbolcu, taraftarın “Bizimle kal” yorumuna cevap verdi.

Türkiye kariyeri Ocak 2023'te başlayan Oosterwolde, söz konusu paylaşıma yönelik “Kalacağım” mesajıyla gündem oldu.

Deneyimli oyuncunun, kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımına verdiği cevap

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, Fenerbahçe'de 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı savunmacı, sarı-lacivertli formayla 112 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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