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Mirasta yeni dönem! Mülk satışlarında öncelik artık mirasçıların

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Mirasta yeni dönem! Mülk satışlarında öncelik artık mirasçıların
Fotoğraf Başlığı Mirasta yeni dönem! Mülk satışlarında öncelik artık mirasçıların

31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, aile içi kavgalara neden olan miras mülklerinde yeni bir sistem getirdi. Buna göre dededen ve babadan kalan mülklerin satışında yapılacak ilk ihalede öncelik mirasçılara verildi.

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Miras kavgası sebebiyle senelerce süren ortaklığın giderilmesi davalarında aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına neden olan sistem artık değişti.

31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan 12. Yargı Paketi çerçevesinde, İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle miras gayrimenkullerin satış usulü bütünüyle yenilendi.

MUHAMMEN BEDELİN YÜZDE 100'ÜYLE SATIŞA ÇIKACAK

Yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, dededen ve babadan kalan ev, arsa ve tarla gibi miras mülklerinin satışında ilk ihalede öncelik hakkı mirasçılara verildi. Eski sistemde muhammen bedelin yüzde 50'si üstünden başlayan ihaleler sebebiyle meydana gelen maddi kayıpların önüne geçilmesi amaçlandı. Artık miras kalan taşınmazlar, ilk ihalede eksper tarafından tespit edilecek yüzde 100 piyasa değeri üstünden açık artırmaya çıkarılacak.

Yeni mevzuat uyarınca birinci açık artırmaya akraba bile olsa üçüncü kişiler katılamayacak. Dünya Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ve Avukat Elvan Kakıcı'nın açıklamalarına göre, düzenleme sayesinde taşınmazların öncelikli olarak aile içinde kalması güvence altına alınmış olacak. Dava tarafı sayılan yasal mirasçılar (eş, çocuklar, duruma göre anne-baba veya kardeşler) haricinde kalan teyze, hala gibi tarafsız akrabalar bile ilk satışa giremeyecek.

Eğer ilk ihalede mirasçılar içinde bir satış olmazsa, ancak o zaman ikinci ihale bütün üçüncü kişilerin katılımına açık duruma getirilecek. Bu kritik adım ile hem mirasçıların mülkiyet hakkı korunacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması önlenecek.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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