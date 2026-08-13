Futbolda 2026-2027 sezonu için heyecan başlıyor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçları bu hafta oynanacak. Takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken transfer çalışmaları da devam ediyor. Şimdi ise gözler ''Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabında.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için belirlediği takvime göre yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başladı. Süper Lig'in ilk hafta maçları heyecanla beklenirken transfer sezonu bitiş tarihi de merak konusu. Peki, Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?

Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?

TÜRKİYE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2026-2027 futbol sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

TFF Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre yaz transfer dönemi toplamda 22 Haziran-4 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kulüpler, Süper Lig'de sezon devam ederken de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray, Arca Çorum FK'yı konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'in ilk haftası 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Süper Lig 1. hafta maçları

14 Ağustos 2026 Cuma - 21.30: Galatasaray A.Ş. - Arca Çorum FK

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 19.00: Kasımpaşa A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 19.00: TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 21.30: Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş.

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 21.30: Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Corendon Alanyaspor

16 Ağustos 2026 Pazar - 19.00: İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor

16 Ağustos 2026 Pazar - 21.30: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

16 Ağustos 2026 Pazar - 21.30: Beşiktaş A.Ş. - Eyüpspor

17 Ağustos 2026 Pazartesi - 21.30: Samsunspor A.Ş. - Göztepe A.Ş.





Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?

2026-2027 SEZONU LİGLERDE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol 1. Lig - 2. Hafta

14 Ağustos 2026 Cuma - 21.30: Turka Esenler Erokspor - SMS Grup Sarıyer

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 19.00: Fatih Karagümrük A.Ş. - Eminevim Ümraniyespor

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 19.00: İstanbulspor A.Ş. - Bodrum FK

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 21.30: Manisa Futbol Kulübü - Van Spor Futbol Kulübü

15 Ağustos 2026 Cumartesi - 21.30: Bursaspor - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

16 Ağustos 2026 Pazar - 19.00: Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

16 Ağustos 2026 Pazar - 19.00: Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor

16 Ağustos 2026 Pazar - 21.30: Mardin 1969 Spor - Antalyaspor A.Ş. (Ev sahibi takım seyircisiz)

16 Ağustos 2026 Pazar - 21.30: Muğlaspor Kulübü - Bandırma Spor (Ev sahibi takım seyircisiz)

17 Ağustos 2026 Pazartesi - 21.30: Batman Petrol Spor A.Ş. - Boluspor

Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?



Nesine 2. Lig - Grup Kırmızı - 1. Hafta

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: 1461 Trabzon FK - Sakaryaspor A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Kahramanmaraş İstiklal Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (Ev sahibi takım seyircisiz)

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Adana 01 Futbol Kulübü SK - Erzincan Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü - İskenderunspor A.Ş. (Ev sahibi takım seyircisiz)

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Spor Futbol A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Sultan Su İnegölspor - 12 Bingöl Spor (Ev sahibi takım seyircisiz)

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Fethiyespor - 52 Orduspor FK



Nesine 2. Lig - Grup Beyaz - 1. Hafta

6 Eylül 2026 Pazar: Efor Çay Erbaaspor - Muş Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Hatayspor - Güzide Gebze Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: GMG Kastamonuspor - Çorlu Spor 1947

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Somaspor - 68 Aksaray Belediye Spor

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Aliağa Futbol A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Ankaraspor (Ev sahibi takım seyircisiz)

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Menemen Futbol Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Elazığspor - Sebat Spor Kulübü (Ev sahibi takım seyircisiz)

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Isparta 32 Spor Kulübü - Adana Demirspor A.Ş.

Türkiye transfer sezonu ne zaman bitiyor, Süper Lig ne zaman başlıyor?



Nesine 3. Lig - Grup 01 - 1. Hafta

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Amasyaspor FK - Gölcükspor

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Kdz. Ereğli Belediye Spor - Fatsa Belediyespor

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: İnkılap Futbol Spor Kulübü - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Beykoz Anadolu Spor A.Ş. - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Galata Spor Kulübü - Pazarspor

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Yalova FK 77 Spor Kulübü - Tokat Belediye Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Silivrispor - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Orduspor 1967 A.Ş. - Düzcespor

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Karabük İdmanyurdu Spor - Bulvarspor



Nesine 3. Lig - Grup 02 - 1. Hafta

5 Eylül 2026 Cumartesi - 17.00: Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Söke 1970 Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Kepez Spor Futbol A.Ş. - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Etimesgut Spor Kulübü - Karşıyaka

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: 1922 Akşehir Spor Kulübü - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 17.00: Bigaspor - Uşak Spor A.Ş.

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Balıkesirspor - Bucaspor 1928

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Eskişehirspor Kulübü - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Altay - Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Tire 2021 Futbol Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor



Nesine 3. Lig - Grup 03 - 1. Hafta

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü - 1964 Silifke Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Yeni Malatyaspor - Karaman Futbol Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Osmaniyespor Futbol Kulübü - Yaz Sigorta Adaletgücü Spor

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Diyarbekir Spor A.Ş. - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.00: Ağrı 1970 Spor Kulübü - Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Adanaspor A.Ş. - Niğde Belediyesi Spor

6 Eylül 2026 Pazar - 16.30: Kırıkkale FK Spor Kulübü - Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü

6 Eylül 2026 Pazar - 19.00: Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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