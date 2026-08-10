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Spor

Lukaku transferinde geri sayım: Kritik 48 saat!

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Lukaku transferinde geri sayım: Kritik 48 saat!

Fenerbahçe, Belçikalı yıldız için Napoli’ye yeni bir teklif sundu. Sarı lacivertli yönetimin 6 milyon avroluk teklifini reddeden İtalyan ekibi 10 milyon avro istedi. F.Bahçe, teklifi 8 milyon avroya yükseltip Napoli’ye iki gün süre tanıdı…

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Fenerbahçe, Vedat Muriç’ten sonra forvete ikinci transferini de yapmak üzere. Sarı lacivertliler, Napoli’nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Lukaku ile yıllık 7 milyon avro karşılığında anlaşmaya varan Kanarya, Napoli’ye de 6 milyon avro bonservis bedeli teklif etti. İtalyan ekibi bu teklifi geri çevirip, Lukaku’dan beklentilerinin 10 milyon avro civarında olduğunu belirtti. Napoli, bonservis gelirinin yüzde 40’ını, eski kulübü Chelsea’ye vermek zorunda olduğu için rakamı olabildiğince yüksek tutmak istiyor. İlk teklifi reddedilen Fenerbahçe ise bu transferde geri adım atmadı.

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Başlık ResmiRomelu Lukaku

FENER YÖNETİMİ BASTIRIYOR

Lukaku’nun İstanbul’a gelme isteğini koz olarak kullanmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Napoli’yi fiyat konusunda indirim yapmaya zorluyor. 6 milyon avroluk teklifi 8 milyon avroya yükselten Kanarya, İtalyan kulübünden iki gün içinde karar vermesini istedi. Şu ana kadar Lukaku için en iyi teklifi Fenerbahçe’den alan Napoli’nin orta noktada buluşarak bu rakamı kabul etmesi bekleniyor. İtalyan basını Fenerbahçe’nin Lukaku konusunda Napoli ile görüşmelerde büyük yol aldığını ve bu transferin iki gün içinde bitmesinin beklendiğini yazdı. Lukaku’nun Napoli ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

1,91 metre boyu ve 103 kiloluk ağırlığıyla dünyanın en iri futbolcuları arasında yer alan 33 yaşındaki Romelu Lukaku, aynı zamanda Neymar’dan sonra (402 milyon avro) bonservisine en fazla ücret ödenen ikinci futbolcu. Bugüne kadar forma giydiği kulüpler, Lukaku için toplam 370 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Millî formayı 132 kere giyen Lukaku, 93 golle Belçika’nın en skorer ismi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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