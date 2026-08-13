Giresun’da dere kenarında piknik yaparken sele kapılan Kırca Ailesi’nden kardeşler Burcu ve Burçin’in ardından anne Zekiye Kırca’nın da cansız bedeni bulundu. Felaketi yaşayan aileden geriye, selden kendi imkanlarıyla kurtulabilen acılı baba kaldı. Baba Mehmet Kırca’nın eşi ve kızları için döktüğü gözyaşları ise yürekleri dağladı.

Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan Zekiye Kırca, eşi Mehmet Kırca, kızları Burcu ve Burçin Kırca, sağanak sonrası sel sularına kapılmıştı. Baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularında kaybolmuştu.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

Burcu ve Burçin Kırca’nın cansız bedenleri, dereye düştükleri yerden 25 km mesafede Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulunmuştu.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

ANNENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Felaketten kahreden bir haber daha geldi. Anne Zekiye Kırca’nın da cansız bedeni bu sabah saatlerinde bulundu. Annenin cansız bedenine Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

NELER OLMUŞTU?

Dün Giresun’da Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükseldi.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

PİKNİK YAPARKEN SELE KAPILDILAR

Dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarf etti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda baba Mehmet Kırca’nın eşi ve kızlarına seslendiği anlar yürekleri yaktı. Baba Kırca “Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evim güzel olmuş, burada dururum' diyordun” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti.

Piknik yaparken felaketi yaşamışlardı! Giresun’dan kahreden haber! Kardeşlerin ardından annenin de cansız bedeni bulundu

Öte yandan Giresun Valisi Mustafa Koç, “Bölgemizin bir gerçeği maalesef, ani ve çok yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa, kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Giresun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGiresun

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