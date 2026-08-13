Saat belli oldu! Cumhurbaşkanı, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16:00'da DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşecek.
Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolun en önemli aşaması olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gözler kritik görüşmeye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul edecek. Beştepe'de gerçekleşecek görüşmenin saat 16:00'da yapılacağı bildirildi.
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