Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerin mücadelesinde iki takım da sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Karşılaşma Diyarbakır'da oynanacak. Futbolseverler ise ''Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta?'' merakla takip ediyor. İşte detaylar...

Diyarbakır Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde Erzurumspor FK'da hazırlıklar devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır'a hareket edecek. Peki, Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta?

Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta? Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos 2026 Pazar günü karşılaşacak.

Sezonun ilk haftasında oynanacak mücadelede Amed Sportif Faaliyetler sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta? Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Erzurumspor karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Mücadele 16 Ağustos Pazar akşamı futbolseverlerle buluşacak.

Amedspor maçı ne zaman, Amedspor-Erzurumspor maçı saat kaçta? Süper Lig 2026-2027 sezonu başlıyor

AMEDSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor FK, sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda mücadele edecek. Mavi-beyazlı ekip, Erzurum'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a geçecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası