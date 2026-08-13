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Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

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Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

Çerçeve Yasa’nın Meclis’ten geçmesiyle yeni dönemin reform başlıkları da şekillenmeye başladı. Kayyım uygulaması, seçilmiş belediye başkanlarının durumu, ifade özgürlüğü, AYM ve AİHM kararları ile siyasi partiler ve seçim mevzuatı masaya gelecek.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturan çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edilmesinin ardından gözler, önümüzdeki yasama yılında atılması beklenen demokratikleşme ve hukuk adımlarına çevrildi.

Demokratikleşme sürecinin önemli başlıklarından biri belediyelere yönelik kayyım uygulamaları olacak. DEM Parti ve Yeni Parti kayyım uygulamasının kaldırılmasını talep ederken, TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine merkezî idare tarafından kayyım atanması yapılmayıp belediye meclisinin kendi içerisinden başkan seçmesi öneriliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

Bu model ile doğrudan kayyım atanması yerine, seçilmiş belediye meclisinin devreye girmesi söz konusu olacak. Ancak çerçeve yasa, kayyım uygulamasını doğrudan kaldıran bir düzenleme içermiyor.

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Kayyım meselesinin bundan sonraki demokratikleşme ve yerel yönetim düzenlemeleri kapsamında ele alınabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde daha önce görevden uzaklaştırılan seçilmiş belediye başkanlarının durumunun da ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

CEZA MEVZUATI GÜNDEMDE

Demokratikleşme sürecinin bir diğer önemli ayağını ceza mevzuatında yapılması beklenen değişiklikler oluşturuyor. Komisyon raporunda, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere mevzuatın ifade özgürlüğünü güçlendirecek şekilde yeniden ele alınmasına yönelik öneriler bulunuyor.

Özellikle şiddet içermeyen eylemlerin terör suçu kapsamında değerlendirilmemesi ve ifade özgürlüğünün sınırlarının daha açık şekilde belirlenmesi tartışma konusu olacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli
Başlık ResmiTerörsüz Türkiye sürecinde sıra ikinci aşamada: Kayyım yerine meclis modeli

AİHM KARARLARI...

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması da yargı alanındaki önemli başlıklardan biri olacak. Bu kapsamda, hak ve özgürlükler alanındaki yargı kararlarının etkin biçimde uygulanmasına yönelik düzenlemelerin de demokratikleşme paketinin başlıkları arasında yer alacak.

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SEÇİM MEVZUATI DA MASADA

Demokratikleşme sürecinin yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı kalmaması, siyasi partiler ve seçim sistemine ilişkin düzenlemeleri de kapsaması bekleniyor.

Bu çerçevede Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatının yeniden ele alınması, siyasi partilerin faaliyet alanlarının ve demokratik katılım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması da önümüzdeki yasama yılının gündem başlıkları arasında değerlendiriliyor.

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