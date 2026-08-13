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Dünya

Trump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor

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Trump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor
Fotoğraf Başlığı Trump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor

Trump, 2028’de yeniden aday olmak istediğini ancak ABD yasalarının buna izin vermediğini söyledi. Trump, “Aday olmayı isterdim ancak yasalar çok katı” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki bir etkinlikten dönüşü sırasında Joint Base Andrews askerî üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD’de her şeyin çok iyi gittiğini, borsada rekorların kırıldığını, işsizlik oranları ve fiyatlarda düşüş yaşandığını söyleyen Trump “İran meselesi de iyi gidiyor. Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz. Başka kimse değil, sadece biz. Donanmamız inanılmaz. Ülkemiz açısından her şey harika gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor
Başlık ResmiTrump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor

ABD başkanlığına üçüncü kez aday olup olmayacağı sorulan Trump “Herkes bana aynı soruyu soruyor. Ancak yasalar bu konuda çok katı. Aday olmayı isterdim, ancak yasalar çok katı. Bu akşam katıldığım etkinlikte dahi insanlar ‘2028’ diye bağırıyordu. Herkes bunu yapmamı istiyor, fakat yasalar çok katı” ifadelerini kullandı.

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Bir soru üzerine İran’a güvenmediğini söyleyen Trump, “İran’a güvenecek son kişiyim. Bana sürekli yalan söylediler. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Onların kontrolünde değil, bizim kontrolümüzde” dedi.

Trump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor
Başlık ResmiTrump itiraf etti: Üçüncü defa aday olmak çok zor

Gerekli olması hâlinde İran’a yönelik askerî operasyonların devam edebileceğinin sinyalini veren Trump, “Bir noktada belki bir şeyler yaparlar ve yerle bir edilirler. Fakat biz şu anda çok iyi bir konumdayız” değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran’ın yaklaşık 50 yıldır “Orta Doğu’nun zorbası” olduğunu öne sürerek, bu durumun artık devam etmediğini ifade etti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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