İsrail'den, sınırdaki çiftçilere tehcir baskısı: Suriye’de tarım arazilerine kimyasal saldırı

İsrail’in Suriye’nin Kuneytra bölgesindeki tarım arazilerine yönelik kimyasal madde saldırıları sürüyor. Saldırılarda binlerce dönüm mera ve tarım arazisi zarar görürken, köylüler bölgeden ayrılmak zorunda kalıyor.

Suriye’ye taciz ve saldırılarını sürdüren İsrail, sınır hattındaki tarım arazilerine yoğun kimyasal madde püskürtüyor. Suriye’nin Kuneytra ilindeki Bi’r-i Acem ve Berika köylerinden İsam Abdi, İsrail güçlerinin çiftçilerin ekim faaliyetlerini engellediğini ve toprağı tarımsal üretim açısından kullanılamaz hâle getirmeyi amaçladığını söyledi.

Can güvenliklerinden endişe eden köylülerin bazılarının bölgeyi terk ettiğini dile getiren Abdi “Bugün Berika ve Bi’r-i Acem’de yolda bir insana rastlamak çok zordur. Birini görmeniz tamamen tesadüfe bağlıdır. İki köyün tamamında yaşayan aile sayısı belki de sadece 50 veya 60. İsrail bu sınır ihlallerini, bölgede kimsenin kalmamasını istediği için yapıyor” ifadesini kullandı.

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Kuneytra Tarım Müdürlüğü “İsrail’in kimyasal madde attığı Rızaniyye, Batımiyye, Kah’taniyye, Batı Bassa, Muallaka, Sayda el-Hanut, Aşe, Rüfeyd, Asbah, Kudne, Cebata el-Haşab, Ufaniyye ve Hürriye köylerinde 3 bin 729 dönüm mera, 1023 dönüm kışlık tarım arazisi ve 140 dönüm meyve bahçesi zarar gördü” açıklamasında bulundu. Köy sakinleri, İsrail uçaklarının yaptığı kimyasal saldırıyı bu yılın başlarında cep telefonlarıyla görüntülemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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