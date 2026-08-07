İsrail-Yunan panikledi! Ankara birbirini tamamlayan adımlar atıyor

Ankara’nın Orta Doğu’daki adımları İsrail’i, Balkanlardaki hamleleri Yunanlıları panikletti. İki ülke basını da, “Türkiye sadece askerî alanda değil her alanda güçleniyor” diye yazdı.

İsrail’in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, Ankara’nın son dönemde attığı diplomatik, enerji ve güvenlik adımlarını “Türkiye’nin Orta Doğu Planı” başlıklı kapsamlı bir analizle ele aldı. Ankara’nın Irak’tan Suriye’ye, Lübnan’dan enerji koridorlarına uzanan hamlelerini sayfa sayfa inceleyen gazete, Türkiye’nin bölgesel etkisini artırmaya yönelik stratejisinin İsrail’de dikkatle takip edildiğini yazdı.

Türkiye’nin son yıllarda sadece askerî kapasitesiyle değil, enerji, ulaştırma, ekonomi ve diplomasi alanlarında attığı adımlarla da Orta Doğu’da daha görünür bir aktöre dönüştüğü ifade edildi. Gazete, Ankara’nın farklı başlıklarda eş zamanlı yürüttüğü girişimlerin birbirini tamamlayan kapsamlı bir stratejinin parçaları olduğuna dikkat çekti.

Analizde Türkiye’nin enerji alanındaki uzun vadeli hedeflerine geniş yer verilirken, “Doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını azaltma hedefinde olan Türkiye, yıllardır boru hatları ve enerji altyapısına yatırım yapıyor, böylelikle Ankara üretici olmaktan ziyade bölgenin en önemli enerji geçiş merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor” denildi.

Haberde, Türkiye’nin üç yıl önce gündeme getirdiği ve Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi’ne işaret edildi. Yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan koridorun, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’na (IMEC) alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.

PETROL HATTI YENİDEN GÜNDEMDE

Gazete, Ankara’nın Irak yönetimine petrol ihracatını Türkiye üzerinden artırma teklifinde bulunduğunu, Kerkük’ten Ceyhan Limanı’na uzanan hattın yeniden daha etkin kullanılmasının gündeme geldiğini yazdı. Gazete, Ankara’nın Şam yönetimiyle gelişen ilişkilerini ve Suriye’deki siyasi süreç üzerindeki nüfuzunu bölgesel stratejisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendirdi.

YUNANİSTAN DA YAKINDAN İZLİYOR

Öte yandan Türkiye’nin Balkanlar genelindeki diplomatik, askerî ve kültürel hamleleri Atina’da yakından takip ediliyor. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Ankara’nın “yumuşak güç politikalarıyla” Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan’da geniş bir etki alanı oluşturduğunu yazdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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