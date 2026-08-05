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Dünya

Türkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolu'nun asırlık sembolü ayağa kalkıyor

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Türkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolu'nun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Fotoğraf Başlığı Ermenistan ve Türkiye anlaştı: İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin en kritik sembollerinden biri olan tarihi Ani Köprüsü’nün restorasyonu için diplomasi trafiği hız kazandı. İki ülke sınırını çizen Arpaçay Nehri üzerindeki tarihi köprünün ortak restorasyonu kapsamında Ermenistan-Türkiye Çalışma Grubu, Erivan’da ikinci toplantısını gerçekleştirerek protokolün hızla sahaya yansıtılması konusunda mutabakata vardı.

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Ermenistan ile Türkiye arasındaki tarihi mirası koruma ve ortak diplomasi adımları kapsamında kurulan Ortak Çalışma Grubu, Erivan’da ikinci kez bir araya geldi.

Toplantıda, 4 Mayıs 2026’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan ortak restorasyon Protokolü’nün stratejik önemine vurgu yapıldı.

Türkiye ve Ermenistan arasında Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında imzalanan Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin anlaşma, iki ülke arasındaki ilk somut protokol oldu.
Başlık ResmiTürkiye ve Ermenistan arasında Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında imzalanan Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin anlaşma, iki ülke arasındaki ilk somut protokol oldu.

Taraflar, tarihi İpek Yolu üzerindeki köprünün aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılması amacıyla imzalanan mutabakat metninin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi ve teknik çalışmaların başlatılması hususunda tam uzlaşı sağladı.

Türkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolu'nun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Başlık ResmiTürkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolu'nun asırlık sembolü ayağa kalkıyor

MEDENİYETLERİN KÖPRÜSÜ REKOR AÇIKLIĞIYLA YENİDEN DOĞUYOR

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde, bir ayağı Türkiye bir ayağı ise Ermenistan sınırları içinde kalan tarihi Ani Köprüsü, bölge turizmi ve diplomasisi için büyük potansiyel taşıyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Başlık ResmiTürkiye ile Ermenistan arasında bir ilk! İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor

Arpaçay Nehri üzerinde 11. ve 12. yüzyıllarda inşa edildiği değerlendirilen tek sivri kemerli eser, Orta Çağ mimarlık ve mühendisliğinin en dikkat çekici örneklerinden biri kabul ediliyor.

Ermenistan ve Türkiye anlaştı: İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Başlık ResmiErmenistan ve Türkiye anlaştı: İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, 19. yüzyıldaki işgal döneminde yıkıma uğrayan köprünün 30 metrelik nehir açıklığıyla dönemin mühendislik harikası olduğunu belirterek, Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri niteliğindeki Ani'de bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasının hem kültürel miras hem de bölgesel etkileşim açısından dönüm noktası olacağını vurguladı.

Ermenistan ve Türkiye anlaştı: İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Başlık ResmiErmenistan ve Türkiye anlaştı: İpek Yolunun asırlık sembolü ayağa kalkıyor
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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