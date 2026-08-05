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Yaşam

Yasak ilişki iddiası ortalığı karıştırdı! Ormanda kadın kıyafeti giydirip videoya çektiler

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olan şahsa kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak şantaj yapan 6 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, arkadaşının eşiyle yasak ilişki yaşadığı gerekçesiyle bir kişiyi ormanlık alana götürerek kadın kıyafetleri giydiren ve şahsa özür dilettikleri videoyla şantaj yapan 6 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı'da yakın arkadaşının eşiyle ilişkisi olan Ö.A. isimli şahıs, arkadaşının durumu öğrenmesi sonucu şantaj yapılarak ormana götürüldü.

KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP ÖZÜR DİLETTİLER

Ormanda kadın kıyafetleri giydirilen şahıs, video ile kaydedilerek özür dilettirildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili titiz bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıslar Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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