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Yaşam

Bolu'da acı olay! Havalandırması arızalanan çiftlikte 4 bin tavuk telef oldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tavuk kümesinde elektrik panosunun arızalanması sonucu havalandırma sistemi devre dışı kalınca yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Acı olay, 29 Temmuz'da Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ya ait tavuk kümesinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Meydana gelen arıza sebebiyle kümesin havalandırma sistemi tamamen durdu.

4 BİN TAVUK TELEF OLDU

Sistemin devre dışı kalmasıyla birlikte kümesin içindeki hava sirkülasyonu kesildi. İçerideki oksijenin hızla tükenmesi ve oluşan olumsuz şartlar nedeniyle kümeste bulunan yaklaşık 4 bin tavuk havasızlıktan telef oldu. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu olay sonrası durum ilgili mercilere bildirildi.

Boluda acı olay! Havalandırması arızalanan çiftlikte 4 bin tavuk telef oldu
Başlık ResmiBoluda acı olay! Havalandırması arızalanan çiftlikte 4 bin tavuk telef oldu

İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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