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130. DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tarih verdi

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130. DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tarih verdi
Fotoğraf Başlığı 130. DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tarih verdi

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura duyurusu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyuruda; 130. Dönem DHY kurası için tarih verildi. Peki, 130. Dönem 130. DHY kurası ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek?

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Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası takvimini yayımladı. 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak. Yayımlanan takvimde başvuru, tercih ve kura tarihine yer verildi.

Takvime göre DHY kura başvuruları 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında, tercih işlemleri ise 28 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 130. Dönem DHY Kurası ise 4 Eylül 2026 Cuma günü yapılacak.

130. DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tarih verdi
Başlık Resmi130. DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tarih verdi

Hekimler, kura sonuçlarına Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan liste üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlarda, kuraya alınacak tabip ve uzman tabiplerin görev yerleri yer alacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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