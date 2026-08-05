Suikast timinin firari üyesi tek tek anlattı! FETÖ'cü yüzbaşıdan çarpıcı itiraflar

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve yıllardır firari olan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, Karatepe'nin FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığını, ABD'deki görevi sırasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü, "Selim" kod adını kullandığını, suikast timinde bulunduğunu ve saldırıda ateş açtığını itiraf ettiğini açıkladı.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan terörist Yüzbaşı Burkay Karatepe, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı da 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan terörist Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin, adliyeye sevk edildiğini duyurdu. Yapılan incelemelerde Karatepe'nin 1998 yılında örgüte dahil olduğunu ve "Selim" kod adını kullandığı belirtildi.

FETÖ'cü terörist Yüzbaşı Burkay Karatepe

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün talimatı doğrultusunda Cumhurbaşkanımıza yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast girişiminde aktif rol alan ve o tarihten bu yana firari durumda bulunan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 1 Ağustos günü Afyonkarahisar'da gözaltına alınmış olup emniyetteki işlemleri tamamlanarak 5 Ağustos'ta adli mercilere sevk edilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde ‘Selim' kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir.

FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen

FETÖ LİDERİ GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞ

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından sahte kimlikle 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da saklanan Burkay Karatepe'nin ifadesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaşıldı.

Suikast timinin firari üyesi tek tek anlattı! FETÖcü yüzbaşıdan çarpıcı itiraflar

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Karatepe, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptığı dönemde edindiği bilgileri FETÖ'nün mahrem yapılanmasına aktardığını, ABD'deki görevi sırasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve örgütün yönlendirmesiyle evlendiğini itiraf etti.

Suikast timinin firari üyesi tek tek anlattı! FETÖcü yüzbaşıdan çarpıcı itiraflar

Karatepe ayrıca, darbe girişiminden önce İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timine dahil edildiğini söyledi. İfadesinde, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli'den hareket eden ekiple birlikte Marmaris'e gittiğini, Cumhurbaşkanının kaldığı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda yer aldığını ve ateş açtığını kabul etti.

7 YIL "SALİH USTA" OLARAK YAŞAMIŞ

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından "Salih Usta" adına düzenlenmiş sahte kimlikle 7 yıl boyunca Afyonkarahisar'da gizlendiğini anlatan Karatepe, yakalanmamak için yabancı uyruklu kişilere ait kimlik ve telefon hatlarını kullandığını, ailesiyle ise yalnızca e-posta üzerinden irtibat kurduğunu beyan etti. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü ve ardışık arama kaydına da ulaşıldığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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