Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ timinin son firarisi Burkay Karatepe'ye yardım suçundan tutuklanan Özcan Atlı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Atlı “Bu kişiyi Salih usta olarak tanıdım. Gariban biri olduğunu tavırlarından anladım. Erzak yardımı yaptım. İnternette gezinirken fotoğrafını gördüm ama kendisi bu ben değilim diyerek inkar etti. Polis memurları evime geldi, bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular” dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ timinin son firarisi Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar’da yakalanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hain yüzbaşına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla tutuklanan Özcan Atlı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Burkay Karatepe

“GARİBAN BİRİ"

Karatepe'yi teyzesinin oğlu S.G., vasıtasıyla inşaatlarda amelelik yaparken tanıdığını söyleyen Özcan Atlı, şunları anlattı:

Hain yüzbaşının ‘gariban’ maskesi düştü! İnşaattaki arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Salih Usta olarak biliyordum, erzak yardımı yapardım

“GSM HATTINI KENDİSİNE VERDİM”

Hainin kendisini arayıp, ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediğini belirten Atlı “Yeni bir ev aradığını söyledi. Yemek yedik, İnaz Deprem Konutları’ndan ev bulduğunu söyledi, kendisine oraya bırakmamı istedi. Ben de kendisini İnaz Deprem evlerine bıraktım. Oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını, hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih Usta'ya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bende telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim” dedi.

Özcan Atlı

"BU SALİH USTA DEDİM"

İnternette gezinirken Burkay Karatepe’nin fotoğrafını gördüğünü ve kendisine söylediğini belirten Atlı şunları anlattı:

Fotoğraftaki kişinin o olup olmadığını sorduğumda 'yok öyle bir ey, 3-4 gün önce dönerci bir çocukta arayarak o da öyle bir şey söyledi ancak resimdeki kişi ben değilim' dedi. Kısa bir süre sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları evime geldi, bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular. Bana fotoğraf gösterebileceklerini söyleyince ben de 'gösterin' dedim. Fotoğraf gösterdiklerinde ben 'bu Salih Usta' dedim. Bana bu kişinin Cumhurbaşkanına suikastten arandığını söylediler.

Hain yüzbaşının ‘gariban’ maskesi düştü! İnşaattaki arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Salih Usta olarak biliyordum, erzak yardımı yapardım

NE OLMUŞTU?

FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar’da yakalanmıştı.

Hain yüzbaşının ‘gariban’ maskesi düştü! İnşaattaki arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Salih Usta olarak biliyordum, erzak yardımı yapardım

Karatepe'ye yardım ve yataklık iddiası ile polis tarafından gözaltına alınan Özcan Atlı, geçtiğimiz hafta sonu sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası