2026 AGS sonuçları sınava katılan binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyor. Gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmayı sürdürüyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda AGS sonuç tarihi netleşirken, adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek.

2026 AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 26 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde ÖSYM tarafından düzenlendi. Sınavın ardından değerlendirme süreci başlarken, öğretmen adaylarının gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

2026 AGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı! AGS açıklandı mı?

AGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

AGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de aynı bilgilere ulaşılabilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM aday şifresini kullanmaları yeterli olacak. Sonuç belgesinde adayların testlere ait doğru-yanlış sayıları, puan bilgileri ve başarı durumları yer alacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca fiziki belge gönderilmeyecek, tüm işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

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