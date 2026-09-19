Görevden uzaklaştırılmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı

HSK tarafından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, hakkında yürütülen "kamu görevlisine hakaret" soruşturması kapsamında adliyeye gelerek teslim oldu. Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

Uçuk, avukatıyla Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu.

"ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Savcılıkta ifade veren Uçuk, soruşturmaya konu videoyu eski eşiyle WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca ona gönderdiğini savundu.

Videoyu kamuya açık herhangi bir platformda paylaşmadığını öne süren Uçuk, "anlık sinir ve öfkeyle" çektiği videodaki sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını, görüntüleri basına da kendisinin servis etmediğini ileri sürdü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Uçuk, adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Hakimlik, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını değerlendirerek, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı almıştı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda görüşülmüş, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirilmişti.

HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI