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Spor

Galatasaraylı yıldız özür diledi: "Utanç verici bir skor!"

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Galatasaraylı yıldız özür diledi:
Başlık ResmiGalatasaraylı yıldız özür diledi: Utanç verici bir skor!

Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4 golle mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Yaptıkları hataların pahalıya patladığını söyleyen Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir." diye konuştu. Abdülkerim Bardakcı ise "Utanç verici bir skor. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HATALARIMIZI PAHALI ŞEKİLDE ÖDEDİK"

Yaptıkları hataların cezalandırıldığını kaydeden Lucas Torreira, "Dört senedir şampiyonuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımız biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluk alıyoruz. Milli araya gidiyoruz. Hatalarımızı düşüneceğiz. Acı bir kayıp olsa da ilerideki maçlarda daha iyi döneceğiz. Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım." şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Galatasaray
Başlık ResmiTrabzonspor - Galatasaray

"AYAĞA KALKMA ZAMANI TEKRARDAN"

Gelecek maçlara odaklanmaları gerektiğini belirten Uruguaylı oyuncu, "Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Abdülkerim Bardakcı ise "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

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