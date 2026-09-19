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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dört kişi daha gözaltına alındı. İki ilde yapılan operasyonlarda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

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Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de arasında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Bu arada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
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Başsavcılık soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni gözaltı! Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
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KOĞUŞ ARKADAŞLARINA EV HAPSİ

Bugün de Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak "kasten öldürme" suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Şüpheliler Doğan ve İşgören'in tutuklanmasına karar veren hakimlik, şüpheliler Ataman ve Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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