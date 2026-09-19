Diyarbakır'da MHP'ye toplu katılım! 250 kişi birden partiye geçti

MHP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen törende, aralarında 8 muhtarın da bulunduğu yaklaşık 250 kişiye parti rozeti takıldı. İl Başkanı Hasan Özcoşkun, kentte partiye yönelik ilginin arttığını söyledi.

Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan yaklaşık 250 kişinin rozeti düzenlenen törenle takıldı. MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan MHP İl Başkanı Hasan Özcoşkun, partilerine çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.

PARTİYE KATILIM ARTIYOR

Özcoşkun, partilerinin son zamanlarda Diyarbakır'da büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Çok iyi katılım var. Hemşehrilerimiz bize destek veriyor. Şu anda Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gelen 8 muhtarımız yüzlerce kişiyle partimize katılım sağlıyor. Hayırlı olsun." dedi.

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Özcoşkun, daha sonra yeni üyelere rozetlerini taktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI