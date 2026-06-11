MHP'nin Adana İl Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"MHP Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."

ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ

MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)

Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)

Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Malatya

Isparta

Kırıkkale

Zonguldak

Kocaeli

Manisa

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