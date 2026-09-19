Victor Osimhen Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Osimhen neden yok, neden oynamıyor" sorularına karşılık yıldız golcünün son sağlık durumunu ve sahalara dönüş sürecini araştırıyor.

Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında forma giymiyor. Galatasaray'ın Papara Park'ta oynanacak Süper Lig 6. hafta karşılaşması öncesinde açıkladığı kafilede Nijeryalı futbolcu bulunmuyor. Osimhen'in yanı sıra tedavileri devam eden Mario Lemina ve Wilfried Singo da Trabzon'a götürülmezken, Kaan Ayhan da aşil tendonundaki ağrı nedeniyle kadro dışında kaldı.

OSİMHEN NEDEN YOK?

Osimhen, sağ adduktor yani kasık adale grubundaki sakatlığının tedavisi devam ettiği için Trabzonspor maç kadrosunda yok. Galatasaray, 6 Eylül'de yaptığı sağlık açıklamasında MR ve ileri tetkiklerin ardından Nijeryalı futbolcunun sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edildiğini duyurmuştu.

Osimhen neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı

VİCTOR OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Victor Osimhen, kasık adalesindeki ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle Trabzonspor maçında oynamıyor. Tedavi süreci tamamlanmayan yıldız futbolcu, 19 Eylül'deki karşılaşma için Trabzon'a götürülen 23 kişilik oyuncu grubuna dahil edilmedi.

Osimhen neden yok, oynamıyor? Trabzonspor maç kadrosunda yer almadı

OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi henüz açıklanmadı. Sarı-kırmızılı kulübün ilk sağlık raporunda Osimhen'in teşhis ve tedavisinin sağlık ekibi tarafından planlandığı belirtilmişti. Oyuncunun yeniden maç kadrosuna alınması, tedavisinin tamamlanmasının ardından yapılacak kontroller ve sahaya dönüş programına göre şekillenecek