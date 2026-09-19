Osmaniye’de 26 Ağustos’ta kaybolan ve Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ta elleri bağlı halde gömülü olarak ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, Yaşar’ı aracında boğarak öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Osmaniye'de 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın 26 Ağustos’ta kaybolması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli Tamer Kahveci'nin yakalanması ve Kahramanmaraş’taki ikametinde arama yapılması talimatı verildi. Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu T.K., Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramada şüpheliye ait cep telefonu ele geçirildi.

Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu, cesedi elleri bağlı halde gömülü bulundu

ARAÇTA BOĞUP SONRA GÖMMÜŞ

Şüpheli T.K.’nin ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çıkışında aracında boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. T.K.’nin ayrıca Yaşar’dan aldığı altınları da ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu, cesedi elleri bağlı halde gömülü bulundu

CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine ekipler, Ayşegül Yaşar’ın cesedinin bulunması için Geben mevkisinde çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Yaşar’ın cansız bedeni, elleri bağlı halde gömülü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tamer Kahveci

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞLAR

Öte yandan Müge Anlı'nın programında aranan kadın için Kahveci de yayına çıkmıştı. Programda konuşulan bilgilere göre Ayşegül Yaşar ile Tamer Kahveci Facebook üzerinden tanıştı. Araç alım satımıyla ilgilendiğini belirten Kahveci, Yaşar ile de bu vesileyle tanıştığını söyledi.

Kahveci, ilk etapta Yaşar’ı görmediğini söylediğini ancak teknik takipte Yaşar’ın aracına bindiğinin ortaya çıktığını aktardı. Kahveci’nin iddiasına göre araç bir süre sonra arızalandı ve Yaşar taksi çağırarak aracın yanından ayrıldı.

Kayıp dosyasında Yaşar’ın yanında yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu da belirtildi. Kahveci, canlı yayında Yaşar’dan bir çeyrek ve bir yarım altın aldığını kabul etti. Altınları maddi açıdan sıkıştığı bir dönemde istediğini belirten Kahveci, daha sonra kendisine iade ettiğini ve olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI