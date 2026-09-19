Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı. İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirterek, uyuşturucu madde temini ya da kullanımıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i yakalanırken, işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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“UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Burak Doğan'ın haberine göre İynemli, uyuşturucu madde sattığı bilinen kişilerle irtibat kurmadığını ve uyuşturucu almak amacıyla herhangi bir kişiyi aracı olarak kullanmadığını belirtti.

İynemli ayrıca bu amaçla herhangi birine para transferi yapmadığını ifade etti. Oyuncu ifadesinin tamamında şunları söyledi:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım.”

Uyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

HERHANGİ BİR PARTİ DÜZENLEMEDİM”

“İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum.”

“BÖYLE BİR İKRAMDA KESİNLİKLE BULUNMADIM”

“İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ