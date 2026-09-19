Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Uyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiUyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı. İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirterek, uyuşturucu madde temini ya da kullanımıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i yakalanırken, işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammet Kahyaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKMADAN GEÇME
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama! 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
MAGAZİN

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama! 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

“UYUŞTURUCU KULLANMIYORUM”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli, ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Burak Doğan'ın haberine göre İynemli, uyuşturucu madde sattığı bilinen kişilerle irtibat kurmadığını ve uyuşturucu almak amacıyla herhangi bir kişiyi aracı olarak kullanmadığını belirtti.

İynemli ayrıca bu amaçla herhangi birine para transferi yapmadığını ifade etti. Oyuncu ifadesinin tamamında şunları söyledi:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım.”

Uyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiUyuşturucu soruşturmasında Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

HERHANGİ BİR PARTİ DÜZENLEMEDİM”

“İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum.”

“BÖYLE BİR İKRAMDA KESİNLİKLE BULUNMADIM”

“İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ARABİSTAN'A CİDDİ SALDIRI VAR"
'Mekke İttifakı devreye girer mi?' sorusunu cevapladı
4 YENİ GÖZALTI!
4 YENİ GÖZALTI!
Aralarında dönemin cezaevi müdürü de var
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
DÖRT DÖRTLÜK FIRTINA
Salah coştu, Trabzonspor G.Saray'a gol yağdırdı
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
HERKESE AYNI UYARIYI YAPTI
Yeni süreçte ayrımcı dile geçit yok
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
NET 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
Şehit yakını ve gaziler için atamalar yapıldı
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
1,3 MİLYAR LİRALIK DARBE!
Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe mücadele
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
AKILLI ŞEHİRLER GELİYOR
İnsanların hayatı çok daha kolay olacak!
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
TRABZON'DA SALAH RESİTALİ
G.Saray'a karşı 4 gole etki etti, tarihe geçti
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
TOPÇULAR KÖTÜ BİR İLKİ YAŞADI
Ferdili Brighton, Arsenal'i ezip geçti
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
EFSANE GERİ DÖNÜYOR!
Yeni Nissan Skyline için tarih belli oldu
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA KADIN GÖZALTINDA
Savcılık düğmeye bastı, İstanbul'da operasyon başladı
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
Kaşif Kozinoğlu'nu son gören ismin ifadesi!
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
ESNAFTAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Akaryakıt zamları cepleri zorluyor
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
ABD'Lİ KOMUTAN İZLEDİ
Sırbistan-Bosna sınırında askeri hareketlilik!
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
'KAÇ CİĞERİ VE KALBİ VAR?'
Beninli gazeteciler, Olaitan’ı değerlendirdi
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
'TÜRKİYE EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP'
Yunan diplomat Miçotakis'e ateş püskürdü
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
ELLERİNİ BAĞLAYIP GÖMMÜŞ
Katil canlı yayına bile çıkmış! Günlerdir aranıyordu
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
TRUMP'TAN ERDOĞAN HAMLESİ
Kaçacak delik arayan Netanyahu'ya soğuk duş! Kapılar kapandı
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
TARTIŞILAN ASLAN DA LİSTEDE
2 ayda 43 dakika oynadı, Fransa'dan davet aldı
EV ASKIDA KALDI
EV ASKIDA KALDI
Rizde'de heyelan 3 katlı binanın altını boşalttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Eşiyle eşit geliri olan kadına nafaka yok
Kaydet
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans! Sahadan dijitale, kaçakçılıktan polikliniğe kapsamlı mücadele
4,3 milyon denetimle tütüne sıfır tolerans
Kaydet
Yüksek kira getirisi hedefleyenlerin tercihi oldu! Yeni ticari ofis yatırımı gözde
Yüksek kira iş yerine yöneltti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.