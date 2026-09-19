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Dünya

Siyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handala, yüzlerce İsrailli askerin telefonlarına sızdı

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Siyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handala, yüzlerce İsrailli askerin telefonlarına sızdı
Başlık ResmiSiyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handaladan Naem siber aracıyla yüzlerce İsrailli personelin telefonuna sızdı

İran bağlantılı hacker grubu Handala, İsrail güvenlik kurumlarıyla bağlantılı yaklaşık 700 kişinin telefonuna sızdı.

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İsrail'in siber güvenlik sistemlerini hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İran bağlantılı Handala grubu, "Naem" adını verdiği siber araçla İsrail'in güvenlik kurumlarıyla bağlantılı yüzlerce kişinin cep telefonunu hedef aldığını duyurdu.

Handala'nın iddiasına göre yaklaşık 700 kişinin cihazına sızıldı ve telefonların kontrolü ele geçirildi. Grup, hedef alınan kişilerin telefonlarının ön kameralarından elde edildiğini öne sürdüğü fotoğrafları da internet üzerinden yayımladı.

Siyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handala, yüzlerce İsrailli askerin telefonlarına sızdı
Başlık ResmiSiyonist rejimin gizli yüzü ifşa oldu: Handala, yüzlerce İsrailli askerin telefonlarına sızdı

TELEFONLARIN KAMERALARINA KADAR ULAŞTIKLARINI İDDİA ETTİLER

Handala, operasyonun İsrail'in güvenlik yapılanmasıyla bağlantılı kişileri hedef aldığını savundu. Hackerlar, "Naem" isimli araç sayesinde telefonlara eriştiklerini ve cihazların kameralarını kullanabildiklerini ileri sürdü.

Hacker grubu ayrıca yayımladığı görüntülerin operasyonun yalnızca küçük bir bölümünü gösterdiğini öne sürerek İsrail makamlarına hangi güvenlik kurumlarının ve kişilerin saldırıdan etkilendiğini açıklama çağrısında bulundu.

HEAVYGRAM YAZILIMI NEDİR?

Handala'nın kullandığı siber araçlara ilişkin son günlerde yeni teknik bulgular da yayımlandı. Siber güvenlik şirketi Group-IB'nin araştırmasına göre Handala ile ilişkilendirilen HEAVYGRAM adlı zararlı yazılım, uzaktan komut çalıştırma, ekran görüntüsü alma, dosya ve oturum verilerini çalma gibi yeteneklere sahip.

Group-IB, Handala'yı İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Void Manticore adlı tehdit aktörünün kullandığı çevrim içi kimliklerden biri olarak tasvir ediyor.

ABD, İNGİLTERE VE HOLLANDA'DAN ORTAK UYARI

Siber saldırı iddiası, İran bağlantılı casus yazılımlara ilişkin uluslararası uyarıların hemen ardından geldi.

ABD, İngiltere ve Hollanda 15 Eylül'de yayımladıkları ortak siber güvenlik uyarısında İran bağlantılı aktörlerin casus yazılımlar kullandığını açıkladı. Uyarıda söz konusu yazılımların iletişim ve hesap verilerini ele geçirme, ekran görüntüsü alma ve cihaz mikrofonlarına erişme gibi kabiliyetlere sahip olduğu aktarıldı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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