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Dünya

Otobüste dehşet! Şoförü araçtan atıp direksiyona geçti! Ortalığı birbirine kattı

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Otobüste dehşet! Şoförü araçtan atıp direksiyona geçti! Ortalığı birbirine kattı
Başlık ResmiOtobüste dehşet! Şoförü araçtan atıp direksiyona geçti! Ortalığı birbirine kattı

İngiltere'de bir kişi, saldırdığı otobüs şoförünü zorla araçtan attıktan sonra direksiyona geçti. Kaçırdığı otobüsle ters şeritte ilerleyen şüpheli, çok sayıda araca çarptı.

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İngiltere'de akılalmaz bir otobüs kaçırma olayı yaşandı. Telford kentinde bir kişi, saldırdığı şoförü zorla otobüsten attıktan sonra direksiyona geçti. K

açırdığı otobüsle ters şeride dalan şüpheli, önüne çıkan araçlara çarparak ilerledi.

Otobüste dehşet! Şoförü araçtan atıp direksiyona geçti! Ortalığı birbirine kattı
Başlık ResmiOtobüste dehşet! Şoförü araçtan atıp direksiyona geçti! Ortalığı birbirine kattı

TERS ŞERİDE GİRDİ, ARAÇLARA ÇARPTI

West Mercia Polisinin açıklamasına göre saldırgan hırsız, ele geçirdiği otobüsle Park Way üzerinden High Street yönüne doğru hareket etti.

Ters şeritten ilerleyen otobüs, yol boyunca birden fazla araca çarptı.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Şoförün hafif yaralandığı, otobüsün diğer araçlara çarpması sonucu ise başka bir kişinin yaralandığına ilişkin bilgi bulunmadığı açıklandı.

Polis ekipleri otobüsü durdurarak 20'li yaşlarındaki şüpheliyi soygun ve tehlikeli araç kullanma şüphesiyle gözaltına aldı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ ARIYOR

Soruşturmanın sürdüğünü açıklayan polis, olaya tanık olanlara çağrıda bulundu.

Yetkililer özellikle Court Street, Park Way ve High Street çevresinde olay sırasında kaydedilmiş araç kamerası, güvenlik kamerası, cep telefonu ve akıllı kapı zili görüntülerinin polisle paylaşılmasını istedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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