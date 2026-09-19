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YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi

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YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi
Başlık ResmiYKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi

YKS ek tercih takvimi, 2026 üniversite yerleştirme sürecinde ikinci bir tercih dönemi bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından başlatılan ek yerleştirme sürecinde üniversitelerin boş kalan ve kayıt yapılmaması nedeniyle açılan kontenjanları tercih edilebiliyor. Tercih döneminin sonuna yaklaşırken adayların başvurularını tamamlamaları, program koşullarını kontrol etmeleri ve ek yerleştirme ücretine ilişkin süreyi takip etmeleri gerekiyor

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2026 YKS ek tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden devam ediyor. Ek yerleştirmede tercih yapacak adayların yalnızca boş kontenjanlara değil, programların taban puan ve özel koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda tercih, ücret ödeme ve yerleştirme sürecine ilişkin kurallar ayrıntılı olarak yer aldı.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 YKS ek tercihleri 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Tercih süreci 17 Eylül saat 16.00'da başladı. Adaylar belirtilen saate kadar tercihlerini sisteme kaydedebilecek, daha önce kaydettikleri tercihleri değiştirebilecek veya düzeltebilecek. Süre sona erdikten sonra tercih listesinde değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek.

Ek yerleştirme kontenjanları, ilk merkezi yerleştirme sonunda boş kalan programlarla bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanlardan oluşuyor. Ek tercih yapabilmek için 2026-YKS yerleştirme puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar şartlarını karşıladıkları programlar arasından en fazla 24 tercih yapabiliyor.

YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi
Başlık ResmiYKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi

YKS EK TERCİHİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2026 YKS ek tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle AİS'e giriş yaptıktan sonra 2026-YKS Ek Yerleştirme tercih ekranını kullanabiliyor. Tercih işlemleri ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Kılavuzda adayların tercih edecekleri programların kodlarını, üniversite ve fakülte veya yüksekokul bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri isteniyor. Programların puan, kontenjan ve özel koşullarının tercih listesi oluşturulmadan önce incelenmesi önem taşıyor. Koşullarını karşılamadığı tespit edilen tercihler geçersiz sayılabileceği gibi aday yerleştirilmiş olsa dahi kayıt işlemi gerçekleştirilmeyebilir.

YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi
Başlık ResmiYKS ek tercihler ne zaman bitiyor? 2026 YKS ek tercih takvimi

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2026-YKS ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ücret 22 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek; ödeme yapılmaması halinde tercihler geçersiz sayılacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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