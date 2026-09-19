Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 kişi gözaltında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 kişi gözaltında
Başlık Resmiİsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 kişi gözaltında "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda; 248 şahıs hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı. 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyrukluların ise 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

201 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

9'U İSRAİL VATANDAŞI

Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi. Buna göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişinin olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltı listesinde Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de bulunduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 2 ev hapsi, 2 tutuklama
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 2 ev hapsi, 2 tutuklama

9 İSRAİL VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının ise Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyruklu şüphelilerin ise toplam 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu öğrenildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
MARŞ İDDİALARINA YALANLAMA
MARŞ İDDİALARINA YALANLAMA
“Türkiye Yüzyılı Marşı alternatif olarak okutulmadı”
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
100 bin lira yatıranın parası 16 bin liraya geriledi
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
İŞTE LOGOSU VE AMACI
İŞTE LOGOSU VE AMACI
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
ÖZEL | İlhan Fakılı’nın eski hocaları konuştu
ANLAŞMA SAĞLANDI
ANLAŞMA SAĞLANDI
Orası artık ABD'nin kontrolünde
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
Ambulansa dakikalarca yol vermedi
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
İSTANBUL'A DEV PROJE!
İSTANBUL'A DEV PROJE!
Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO ortak oldu
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
EZBER BOZAN İSTATİSTİK
EZBER BOZAN İSTATİSTİK
Premier Lig'de Erling Haaland rüzgarı
SELDE KORKU DOLU ANLAR
SELDE KORKU DOLU ANLAR
Köprü altında sıkışan araçtan güçlükle kurtuldular
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Rize'de yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı: Metrekareye 190 kiloya yakın yağış düştü
Rize'de yollar çamur gölüne döndü! Vali son durumu paylaştı
Kaydet
ÖZYES tercihleri ne zaman? BESYO tercih takvimi için gözler ÖSYM'de
ÖZYES tercihleri ne zaman?
Kaydet
MHK'dan açıklama geldi: Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.