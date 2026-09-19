Galatasaray liderliği, Trabzonspor yarışı bırakmamak için sahada! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile Galatasaray millî ara öncesindeki kritik maçta kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Reis’le sahasındaki maçı kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e düşürmenin, G.Saray ise zirvede kalmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’de millî ara öncesinde futbolseverleri dev bir ziyafet bekliyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Papara Park’ta lider Galatasaray’ı ağırlayacak. 20.00’de başlayacak dev maçı genç hakemlerden Batuhan Kolak yönetecek. Sezona flaş transferlerle giren ancak beklediği sonuçları alamayan Trabzonspor, zirvenin 6 puan gerisine düştü. Fatih Tekke’nin istifasından sonra Thomas Reis’le yeni bir sayfa açan bordo-mavililer, sahasındaki maçı kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını 3’e düşürerek yarışa sıkı sıkıya tutunmak istiyor. Bordo mavili takımın alacağı galibiyet, ligin yeniden başlaması anlamına da gelecek.

Trabzonspor Futbol Takımı

İKİ TAKIM DA GOLCÜ

Zirveyi hedefleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Trabzonspor’un kazanmasını dört gözle bekliyor. Son dört sezondur ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray ise bu sezon da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Geride kalan beş haftada topladığı 13 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, koltuğunu korumak istiyor. Galatasaray, geride kalan beş haftada en golcü takım olarak dikkati çekti. Bütün maçlarda gol sevinci yaşayan Cimbom, toplamda 13 kere fileleri havalandırdı. Geçen sezonun ilk beş haftasında 4 gol atıp 10 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise 9 gole imza atmasına rağmen aldığı iki mağlubiyet ve bir beraberlikle 7 puanda kaldı.

Galatasaray Futbol Takımı

BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK FIRSAT

Trabzonspor’un yeni hocası Thomas Reis, ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Bu kritik maçı hem kendisi hem de takımı adına büyük bir şans olarak gördüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam, “Böyle maçlar zordur ancak size de önemli bir fırsat sunar. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde alacağımız bir galibiyet takımdaki havayı tamamen değiştirecek. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. İyi bir kadromuz var. Önemli olan birlikte oynamak. Savunmada ve hücumda herkesin birbirine yardım etmesi lazım. Bunu sahada göstermemiz lazım” dedi.

Thomas Reis

LİDER GELDİK LİDER DÖNECEĞİZ

Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u yenerek liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bütün kurgusunu galibiyet üzerine inşa etti. Başarılı çalıştırıcının Trabzonspor karşısındaki ana planı ise rakibi etkili kanat organizasyonlarıyla vurmak. Buruk, kanatlarda Rafael Leao ile Yunus’u görevlendirmeyi düşünüyor. 10 numarada Batrakov, ileri uçta ise Deniz Gül olacak. Tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Bu ligin en iyi takımı biziz. Bunu bir kere daha göstereceğiz. Lider gidip Trabzon’dan lider döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

MUHTEMEL KADROLAR

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Fabinho, Aral, Muçi, Salah, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Jacobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ