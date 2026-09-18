Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. Gözaltındaki şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle; Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhşa aracılık' soruşturması sürüyor. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aras Bulut İynemli

Şüphelilerden 21'i yakalandı. Bu kişilerin; oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Hazal Filiz Küçükköse, "Sefo" olarak tanınan rap’çi Seyfullah Sağır, eski futbolcu Hasan Şaş, fenomen Yeşim Yeşilçimen, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcılar Anıl Durmuş ve Aydan Osmanoğlu, DJ Aytaç Kart, iş kadınları Eda Güzelcik ve Sezer Çakır, iş adamı Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray, cemiyetten Hande Demir, lüks mücevher firması Holsdiamond'ın sahibi Sayat Zurnacı, Muhammet Kahyaoğlu ile modacı Yeliz Tuba Yasa olduğu bildirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar sorgularının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alındı. Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hazal Filiz Küçükköse

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse, Yeliz Tuba Yasa ve Akçıray çiftinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

AFRA SARAÇOĞLU: YURT DIŞINDAYIM

Öte yandan, gözaltı kararı çıkarılan kişilerden birinin de oyuncu Afra Saraçoğlu aktarıldı. Kaçtığı yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap veren Saraçoğlu, iş seyahati için yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.

Seyfullah Sağır

Melis Sezen