Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi
Başlık ResmiÜnlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. Gözaltındaki şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle; Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhşa aracılık' soruşturması sürüyor. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aras Bulut İynemli
Başlık ResmiAras Bulut İynemli

Şüphelilerden 21'i yakalandı. Bu kişilerin; oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Hazal Filiz Küçükköse, "Sefo" olarak tanınan rap’çi Seyfullah Sağır, eski futbolcu Hasan Şaş, fenomen Yeşim Yeşilçimen, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, şarkıcılar Anıl Durmuş ve Aydan Osmanoğlu, DJ Aytaç Kart, iş kadınları Eda Güzelcik ve Sezer Çakır, iş adamı Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray, cemiyetten Hande Demir, lüks mücevher firması Holsdiamond'ın sahibi Sayat Zurnacı, Muhammet Kahyaoğlu ile modacı Yeliz Tuba Yasa olduğu bildirildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi
Başlık ResmiÜnlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! 3 isim hakkında tutuklama talebi

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar sorgularının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alındı. Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hazal Filiz Küçükköse
Başlık ResmiHazal Filiz Küçükköse

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse, Yeliz Tuba Yasa ve Akçıray çiftinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! "O kişi ben değilim"
MAGAZİN

Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi! "O kişi ben değilim"

AFRA SARAÇOĞLU: YURT DIŞINDAYIM

Öte yandan, gözaltı kararı çıkarılan kişilerden birinin de oyuncu Afra Saraçoğlu aktarıldı. Kaçtığı yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap veren Saraçoğlu, iş seyahati için yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.

Seyfullah Sağır
Başlık ResmiSeyfullah Sağır
Melis Sezen
Başlık ResmiMelis Sezen
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaş sebze ve meyve piyasasında soruşturma
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia
KÜÇÜKÇEKMECE’DE DEHŞET ANLARI!
KÜÇÜKÇEKMECE’DE DEHŞET ANLARI!
6 katlı bina çöktü
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
Üzerinde elbise, kafasında peruk, elinde bebek...
TATBİKAT FİYASKOSU!
TATBİKAT FİYASKOSU!
Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
Galatasaray istedi, Nijerya reddetti
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
Yeni Parti'nin adı değişecek mi?
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
Erzurum fena karıştı, çok sayıda yaralı var!
1877'DEN BU YANA İLK!
1877'DEN BU YANA İLK!
Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor
HEDEFTE NETANYAHU VAR
HEDEFTE NETANYAHU VAR
"Hükümeti devirmek için birlikte çalışın"
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
İBB DAVASINDA YENİ GELİŞME
29 şüpheli hakkında ek iddianame
"ARTIK DENİZ TÜKENMİŞTİR"
'Uçak inmez' dedikleri yerden muhalefete seslendi
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
UEFA ULUSLAR LİGİ HEYECANI
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
'HÜKÜMET KENDİNİ KANDIRIYOR'
Miçotakis'in Türkiye açıklaması Atina'yı karıştırdı
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
'VEDA BİLE ETMEDEN GİTTİ'
Ludogorets'ten öğrencisi, Trabzon hocası Reis’i anlattı
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
PETROL KRİZİ BÜYÜYOR!
Suudi Arabistan, Avrupa'ya petrol sağlayamayacak
İŞTE OSIMHEN KARARI
İŞTE OSIMHEN KARARI
Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu açıklandı
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
BAKAN KURUM TARİH VERDİ!
TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yeliz Yeşilmen, gözaltı iddialarına cevap verdi!
Yeliz Yeşilmen sert çıktı: O kişi ben değilim
Kaydet
Harry Kane rekor kırdı, Bayern Münih 7 gol birden attı!
Harry Kane rekor kırdı, Bayern gol olup yağdı!
Kaydet
Real Madrid uzatmada finale yükseldi
Real Madrid uzatmada finale yükseldi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.