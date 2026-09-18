Edirne’de esrarengiz olay! 86 yaşındaki adam ölü bulundu, 66 yaşındaki karısı tutuklandı

Edirne’de yaşayan 86 yaşındaki M.E.K. evinde ölü bulundu. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, otopside vücudunda darp izlerine rastlanması ve eşinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma derinleştirildi. 66 yaşındaki eşi M.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. M.E.K. (86) adlı yaşlı adam, yatak odasında yatağının yanında ölü bulundu. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maktulün eşi M.K.’nin (66) çelişkili ifadeleri ve yapılan otopside vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine soruşturma, Cinayet Büro Amirliği tarafından "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında yürütülmeye başlandı.

TELEFONUNU KAPADI

Soruşturmada teknik takip ve izleme uygulanan M.K.’nin 16 Eylül günü saat 12.25’te telefonunun kapalı konuma geçmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

KARISI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.K., Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünden sonra Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI