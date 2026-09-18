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Eğitim

MEB açıkladı! Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu

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MEB açıkladı! Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu
Başlık ResmiMEB açıkladı! Öğretmenlerin ikinci atama sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işlemleri kapsamında gerçekleştirilen ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında yeni atamalar gerçekleştirildi.

İkinci atama sonuçları; ilk yer değiştirme döneminde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenleri kapsadı.

Bakanlık açıklamasında, 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen ve mazereti bulunan öğretmenlerin de yeni atama kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

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TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLADI

MEB, ikinci atama kapsamında yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlere yönelik tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin başladığını bildirdi.

Öğretmenler, atama sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

Atama sonuçlarına: personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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