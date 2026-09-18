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Spor

Almanya'dan Mert Kömür'e milli davet

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Almanya'dan Mert Kömür'e milli davet
Başlık ResmiAlmanyadan Mert Kömüre milli davet

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Mert Kömür, Almanya U21 Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

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Türk asıllı Alman futbolcu Mert Kömür, kariyerine Almanya U21 Milli Takımı'nda devam etme fırsatı yakaladı.

ÜÇ MAÇIN KADROSUNDA YER ALDI

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya U21 Milli Takımı'nın Letonya, Malta ve Gürcistan ile yapacağı maçların kadrosuna dahil edildi.

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AUGSBURG'DA 10 GOL KATKISI

Kariyerine 1860 Münih altyapısında başlayıp Augsburg altyapısında devam eden Mert Kömür, 2023 yılında Augsburg A Takımı'nda ilk kez forma giydi. Bundesliga ekibinde tüm kulvarlarda 61 maçta görev yapan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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