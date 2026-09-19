Eylül 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınabilecek otomobiller ve güncel ÖTV'siz fiyatları belli oldu. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? İşte marka marka güncel fiyat listesi.

ÖTV muafiyetli araçlar ve ÖTV'siz araba fiyatları, Eylül 2026'da otomobil satın almak isteyen hak sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ÖTV istisnasıyla satın alınabilecek sıfır otomobiller için 2026 yılında fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanıyor. Ancak aracın fiyat limitini karşılaması tek başına yeterli değil; en az yüzde 40 yerli katkı oranına sahip olması ve alıcının engellilik durumuna göre belirlenen koşulları sağlaması gerekiyor.

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

Yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV muafiyetli araç pazarında alınabilecek modellerin kapsamı da değişti. Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Togg gibi Türkiye'de üretim gerçekleştiren markaların belirli modelleri ve versiyonları şartları karşılamaları halinde ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilebiliyor.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi 17 Eylül’de güncellendi. Listeye göre ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

- HYUNDAİ - i20, Bayon

- RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

- FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

- TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

- TOGG – T10X, T10F

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

EYLÜL 2026'DA ÖTV'SİZ HANGİ MODELLER ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

FIAT

Egea Sedan versiyonları Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.499.900 TL 849.100 TL Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.950.900 TL 1.076.000 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.599.900 TL 906.200 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.020.900 TL 1.114.900 TL Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel 1.674.900 TL 949.100 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.090.900 TL 1.153.800 TL

Egea Cross versiyonları Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.990.900 TL 1.098.300 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.026.900 TL 1.118.300 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.062.900 TL 1.138.300 TL Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.099.900 TL 1.158.800 TL

TOGG

TOGG Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.300.000 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000 TL Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL

RENAULT

RENAULT Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.045.000 TL Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.130.000 TL Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.052.000 TL Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.221.667 TL Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.305.000 TL Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.420.526 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.260.556 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.452.632 TL Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.065.000 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.117.000 TL Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.850.000 TL 1.583.000 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.155.000 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.513.000 TL

TOYOTA

TOYOTA Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Corolla Vision Plus Multidrive S 1.850.000 TL 1.033.117 TL Corolla Dream Multidrive S 2.150.000 TL 1.199.784 TL Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 TL 1.269.228 TL Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 TL 1.302.562 TL Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 TL 1.389.901 TL Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.775.000 TL 1.549.056 TL C-HR Flame e-CVT 2.325.000 TL 1.374.493 TL C-HR Passion e-CVT 2.870.000 TL 1.601.834 TL

HYUNDAI

HYUNDAİ Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat İ20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1.555.000 TL 888.571 TL İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1.736.000 TL 992.000 TL İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 1.760.000 TL 1.005.714 TL İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 1.892.804 TL 1.051.558 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.625.000 TL 928.571 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump 1.646.000 TL 940.571 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style 1.848.443 TL 1.056.253 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 2.057.000 TL 1.142.778 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

Burada kritik nokta, kişinin yalnızca toplam engellilik oranının yüzde 40 olması değil; ortopedik engelin oranının yüzde 40 veya üzerinde olması ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağının belgelenmesi.

KAÇ YIL SONRA SATILABİLİR?

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İstisnalı aracın engelli olmayan bir kişiye ÖTV ödenmeden satılabilmesi için ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmesi gerekiyor. Ancak aracın beş yıl sonra satılması, yeni bir ÖTV’siz araç alınabileceği anlamına gelmiyor; yeni alım için 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Araç 10 yıl dolmadan deprem, sel, yangın, heyelan veya kaza nedeniyle kullanılamaz hâle gelir ve hurdaya çıkarılırsa, belirlenen koşullarla süre beklenmeden yeni araç alınabiliyor.