Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
Başlık Resmi2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Eylül 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınabilecek otomobiller ve güncel ÖTV'siz fiyatları belli oldu. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? İşte marka marka güncel fiyat listesi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

ÖTV muafiyetli araçlar ve ÖTV'siz araba fiyatları, Eylül 2026'da otomobil satın almak isteyen hak sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ÖTV istisnasıyla satın alınabilecek sıfır otomobiller için 2026 yılında fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 900 TL olarak uygulanıyor. Ancak aracın fiyat limitini karşılaması tek başına yeterli değil; en az yüzde 40 yerli katkı oranına sahip olması ve alıcının engellilik durumuna göre belirlenen koşulları sağlaması gerekiyor.

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
Başlık Resmi2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

Yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV muafiyetli araç pazarında alınabilecek modellerin kapsamı da değişti. Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Togg gibi Türkiye'de üretim gerçekleştiren markaların belirli modelleri ve versiyonları şartları karşılamaları halinde ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilebiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı
GÜNDEM

Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi 17 Eylül’de güncellendi. Listeye göre ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

- HYUNDAİ - i20, Bayon

- RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

- FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

- TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

- TOGG – T10X, T10F

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
Başlık Resmi2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

EYLÜL 2026'DA ÖTV'SİZ HANGİ MODELLER ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

FIAT

Egea Sedan versiyonlarıListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.499.900 TL849.100 TL
Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.950.900 TL1.076.000 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.599.900 TL906.200 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.020.900 TL1.114.900 TL
Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel1.674.900 TL949.100 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.090.900 TL1.153.800 TL
Egea Cross versiyonlarıListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.990.900 TL1.098.300 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.026.900 TL1.118.300 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.062.900 TL1.138.300 TL
Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.099.900 TL1.158.800 TL

TOGG

TOGGListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil1.909.048 TL1.300.000 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil2.219.668 TL1.510.000 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi2.411.000 TL1.640.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil1.884.980 TL1.120.000 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil2.195.600 TL1.300.000 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil2.370.930 TL1.400.000 TL

RENAULT

RENAULTListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Clio evolution plus TCe EDC 115 hp1.830.000 TL1.045.000 TL
Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp2.035.000 TL1.130.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.052.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL1.221.667 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL1.305.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL1.420.526 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.269.000 TL1.260.556 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp2.760.000 TL1.452.632 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.065.000 TL
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.010.000 TL1.117.000 TL
Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.850.000 TL1.583.000 TL
Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp2.080.000 TL1.155.000 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.725.000 TL1.513.000 TL

TOYOTA

TOYOTAListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Corolla Vision Plus Multidrive S1.850.000 TL1.033.117 TL
Corolla Dream Multidrive S2.150.000 TL1.199.784 TL
Corolla Dream X-Pack Multidrive S2.275.000 TL1.269.228 TL
Corolla Flame X-Pack Multidrive S2.335.000 TL1.302.562 TL
Corolla Passion X-Pack Multidrive S2.630.000 TL1.389.901 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.540.000 TL1.500.963 TL
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.775.000 TL1.549.056 TL
C-HR Flame e-CVT2.325.000 TL1.374.493 TL
C-HR Passion e-CVT2.870.000 TL1.601.834 TL

HYUNDAI

HYUNDAİListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
İ20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump1.555.000 TL888.571 TL
İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump1.736.000 TL992.000 TL
İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style1.760.000 TL1.005.714 TL
İ20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite1.892.804 TL1.051.558 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump1.625.000 TL928.571 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump1.646.000 TL940.571 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style1.848.443 TL1.056.253 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite2.057.000 TL1.142.778 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
Başlık Resmi2026 ÖTV muafiyetli araçlar: Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar

Burada kritik nokta, kişinin yalnızca toplam engellilik oranının yüzde 40 olması değil; ortopedik engelin oranının yüzde 40 veya üzerinde olması ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağının belgelenmesi.

KAÇ YIL SONRA SATILABİLİR?

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İstisnalı aracın engelli olmayan bir kişiye ÖTV ödenmeden satılabilmesi için ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmesi gerekiyor. Ancak aracın beş yıl sonra satılması, yeni bir ÖTV’siz araç alınabileceği anlamına gelmiyor; yeni alım için 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Araç 10 yıl dolmadan deprem, sel, yangın, heyelan veya kaza nedeniyle kullanılamaz hâle gelir ve hurdaya çıkarılırsa, belirlenen koşullarla süre beklenmeden yeni araç alınabiliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
Anlaşma tamam! Trump tüm dünyaya duyurdu
BORSADA %8’LİK DÜŞÜŞ!
BORSADA %8’LİK DÜŞÜŞ!
BİST 100’de sadece 5 hisse yükseldi
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
Son 3 ayda amansız takip başlayacak
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
SELDE KORKU DOLU ANLAR
SELDE KORKU DOLU ANLAR
Köprü altında sıkışan araçtan güçlükle kurtuldular
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
G.Saray liderliği, Trabzonspor yarışa tutunmayı istiyor
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
Diziler üstünden verilen mesajlar ve gerçekler
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
Diplomatik kuşatma genişliyor!
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın inanılmaz yükselişi
HUKUKTA YENİ SİSTEM
HUKUKTA YENİ SİSTEM
Davayı hızlı sonuçlandıran hâkime teşvik
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
Sessiz başlıyor, nefesi tüketiyor
SAMANDIRA OPERASYONU
SAMANDIRA OPERASYONU
Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak plan
VERDİĞİ TAVSİYEYE BAKIN
VERDİĞİ TAVSİYEYE BAKIN
Polisten kaçtı, 250 bin lira ceza yedi
"DAHA FAZLASI ÖLDÜ" İDDİASI
ABD basını, Savunma Bakanı'nı kızdırdı
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaş sebze ve meyve piyasasında soruşturma
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fikrine ilk başta kızı bile sıcak bakmadı! Fıstık kabuğundan yaptığına bakın
Fikrine ilk başta kızı bile sıcak bakmadı! Fıstık kabuğundan yaptığına bakın
Kaydet
GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintisi 19 Eylül programını paylaştı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Kaydet
Premier Lig'de Haaland rüzgarı: Ofsayt istatistiği şaşırttı
Haaland'dan ezber bozan ofsayt istatistiği
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.