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Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı

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Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı
Başlık ResmiTürkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi de yükseldi. Ağustos 2026’da 3 milyon 527 bin şarj işlemi yapılırken toplam tüketim 97 bin 469 MWh’ye ulaştı. Türkiye genelindeki şarj noktası sayısı ise 48 bin 649 oldu.

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Elektrikli araçların trafikteki payının artması, şarj altyapısına yönelik talebi de büyütüyor. Ağustos ayında ülke genelindeki şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında 97 bin 469 MWh elektrik tüketilirken, şarj başına ortalama tüketim 27,63 kWh olarak hesaplandı.

Aynı dönemde toplam 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirildi. Elektrikli araçların istasyonlarda geçirdiği toplam şarj süresi ise 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı.

Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı
Başlık ResmiTürkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı

EN YOĞUN SAATLER 16.00-19.00 ARASI

Saatlik tüketim verilerine göre elektrikli araçların şarjında en yüksek tüketim 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu zaman diliminde 6 bin 496 MWh elektrik tüketildi.

17.00-18.00 arasında 6 bin 487 MWh, 18.00-19.00 arasında ise 6 bin 435 MWh tüketim kaydedildi. Böylece yalnızca 16.00-19.00 arasındaki üç saatlik dönemde toplam 19 bin 419 MWh elektrik kullanıldı.

Günün en düşük tüketimi ise 04.00-05.00 saatleri arasında 922 MWh olarak ölçüldü.

Türkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı
Başlık ResmiTürkiye’de elektrikli araç şarj tüketimi ağustosta 97 bin MWh’yi aştı

HAFTA SONU ŞARJ TÜKETİMİ ARTTI

Günlük verilere göre ağustos ayında elektrikli araç şarjında hafta sonu öne çıktı.

Cumartesi günleri toplam 17 bin 535 MWh, pazar günleri ise 17 bin 280 MWh tüketim gerçekleşti. Hafta içinde en yüksek tüketim 14 bin 995 MWh ile pazartesi, en düşük tüketim ise 11 bin 64 MWh ile salı günü kaydedildi.

TÜRKİYE’DE 48 BİN 649 ŞARJ NOKTASI VAR

Elektrikli araç şarj altyapısındaki büyüme de sürüyor. Türkiye genelinde toplam 48 bin 649 şarj noktası bulunuyor.

Bu noktaların 21 bin 116’sını DC hızlı şarj üniteleri, 27 bin 533’ünü ise AC şarj noktaları oluşturuyor. Hızlı şarj noktalarındaki artış, araçların daha kısa sürede şarj edilebilmesine imkan sağlıyor.

TÜKETİMİN YÜZDE 62’Sİ YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARINDA

Ağustos ayındaki toplam elektrik tüketiminin 60 bin 621 MWh’lik bölümü YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti.

Bu miktar toplam tüketimin yüzde 62,20’sine karşılık gelirken, söz konusu istasyonlarda kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şarj hizmeti piyasasında yeterli ve sürdürülebilir altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, istasyonların konum, soket sayısı, şarj tipi, güç, müsaitlik, ödeme yöntemi ve fiyat bilgileri Şarj@TR uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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