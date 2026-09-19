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Kuloğlu, yeni sistemi gazetemize anlattı: Davayı hızlı sonuçlandıran hâkime teşvik

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Kuloğlu, yeni sistemi gazetemize anlattı: Davayı hızlı sonuçlandıran hâkime teşvik
Başlık ResmiKuloğlu, yeni sistemi gazetemize anlattı: Davayı hızlı sonuçlandıran hâkime teşvik

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, uzun yıllardır devam eden dosyaları sonuçlandıran yargı mensuplarının teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı hâkim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağı yeni sistemi gazetemize anlattı. Yaklaşık 27 bin hâkim ve cumhuriyet savcısının yoğun emeğinin birkaç istisnai gecikmenin gölgesinde kalmaması gerektiğinin altını çizen Kuloğlu, uzun yıllardır devam eden dosyaları sonuçlandıran yargı mensuplarının teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi. Kuloğlu, şunları kaydetti:

İLK UYGULAMA 2027 YAZINDA

Meslektaşlarımızın performansının, görev yaptıkları yerlerin sosyal ve ekonomik şartlarının, ulaşım imkânlarının ve görev sırasında katlandıkları zorlukların objektif ölçütlerle değerlendirilerek puana dönüştürülmesi hedefleniyor. Atamaların bu puan sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi ve meslektaşlarımızın kendi puanlarını açık biçimde görebilmesi sağlanacak. Böylece atama kaynaklı küskünlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bir görev yerinin doğuda veya batıda olması, oradaki çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu tek başına göstermez. Doğuda olup şartları daha iyi olan bir yer de olabilir, batıda olup ulaşım ve hayat şartları çok daha zor olan bir yer de. Bu nedenle sadece doğu-batı ayrımına göre avantaj belirlemek yerine, görev yerinin gerçek şartlarının da dikkate alınması gerekir. Çalışılması daha fazla fedakârlık gerektiren yerlerin puanı daha yüksek tutulacak. Böylece bir taraftan bu yerlere yönelik tercihlerin artırılması, diğer taraftan da buralarda görev yapan meslektaşlarımızın daha sonra istedikleri görev yerlerine atanabilmeleri amaçlanıyor. Hedefimiz, puan esaslı yeni atama sisteminin ilk uygulamasını 2027 yılı yaz kararnamesiyle başlatmak.

HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu
Başlık ResmiHSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu

ADİL BİR SİSTEM KURULACAK

Kişisel değerlendirmeler yerine objektif verilerin esas alındığı daha adil ve öngörülebilir bir sistem kurulacağını ifade eden Turan Kuloğlu “Yargı sisteminde yaşanan her sorunu önemli kabul edecek, her gün yeni çözümler üretecek ve sistemi daha dinamik hâle getireceğiz. Nihai hedefimiz; eleştirileri ve gecikmeleri sıfıra indiren, vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın memnuniyetini artıran, herkesin güvenle ‘İyi ki hâkimler var’ diyebildiği bir yargı sistemi oluşturmak” dedi.

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