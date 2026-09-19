Golden Visa’ya koştuk! Göç değil, vize ve ucuz tatil için aldık

Schengen vizesi almakta zorlanan yatırımcılar çözümü AB’nin oturum programı Golden Visa’da buldu. Türkiye’den bugüne kadar yaklaşık 5 bin aile Yunanistan’ın Golden Visa programına dâhil olurken, yatırımcılar vize engelini aşmak ve Yunanistan’da ucuz tatil yapabilmek için bunu tercih ediyor.

Yunanistan’ın Golden Visa programına Türk yatırımcıların ilgisi sürüyor. Türkiye’den bugüne kadar yaklaşık 5 bin aile Yunanistan’ın Golden Visa programına dâhil olurken, ailelerden kimi Schengen vizesinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle, kimi ucuza tatil yapmak için, kimi de eğitim ve yeni bir hayat kurmak için programı tercih ediyor.

Solena Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ela Aydoğan Keskineğe, Türkiye’den bugüne kadar yaklaşık 900 aileye Golden Visa kartı verdiklerini belirterek, “İlk yıllarda Golden Visa’yı ağırlıklı olarak gelir piramidinin en tepesinde yer alan kişiler tercih ederken, bugün talep orta sınıf ve orta sınıfın altındaki ailelere kadar yayıldı. Yatırımcılar için Schengen vizesinde yaşanan sıkıntılar, Yunanistan’da tatil imkânı, çocukların Avrupa’da eğitim planları ve Yunanistan’ın Türkiye’ye yakınlığı öne çıkıyor. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek, avro bazında kira geliri elde etmek ve yurt dışında uzun vadeli bir gayrimenkul yatırımına sahip olmak istiyor. Dolayısıyla bugün Golden Visa talebini tek bir nedene bağlamak mümkün değil, hayat, eğitim, seyahat özgürlüğü ve yatırım beklentisi birlikte değerlendiriliyor” dedi.

Türk yatırımcıların Golden Visa’yı ağırlıklı olarak Yunanistan’a kalıcı olarak yerleşmek amacıyla almadığına işaret eden Keskineğe, “Türkiye’den Yunanistan’a yerleşenlerin sayısı çok az. Yaklaşık 4 bin 900 ailenin yüzde 1’inin bile Yunanistan’a yerleştiğini tahmin etmiyorum. Yatırımcıların büyük bölümünün önceliği buraya yerleşmek değil” ifadelerini kullandı.

Ela Aydoğan Keskineğe

250 BİN AVROLUK KONUTA 750-800 AVRO KİRA

Golden Visa programında yatırım eşiğinin 800 bin avroya çıktığını kaydeden Keskineğe, ticari gayrimenkullerin konuta dönüştürüldüğü projelerde ise 250 bin avroluk yatırım seçeneğinin devam ettiğini bildirdi. Yunanistan’daki kira getirilerini de değerlendiren Keskineğe, “Bugün 250 bin avroluk bir daireden aylık 750-800 avro kira geliri elde edilebiliyor” diye konuştu. Özellikle küçük konutlara yönelik kiralama talebinin yüksek olduğuna dikkati çeken Keskineğe, öğrencilerin ve ülkedeki expat nüfusunun da bu talebi desteklediğini söyledi.

Yeni Golden Visa yatırımlarında kısa dönem kiralama yapılamadığını aktaran Keskineğe, yönettikleri 800’e yakın konutun yaklaşık yüzde 40’ının önceki mevzuat kapsamında Airbnb’de yer aldığını, mevzuat değişikliğinden sonra alınan konutlarda ise orta ve uzun dönem kiralama yapıldığını kaydetti. Tinos Adası’ndaki ELA Tinos butik oteliyle turizm ve otel yönetimi alanında da faaliyet gösterdiklerini belirten Keskineğe, bu deneyimi gayrimenkul projelerine taşıdıklarını ifade etti. Keskineğe, yatırımcıların mülklerindeki kiralama, misafi r ilişkileri ve operasyonel yönetimi özel rezidans yönetim modeliyle üstlendiklerini de sözlerine ekledi.

“ALMIŞ OLMAK İÇİN ALMAYIN”

Golden Visa kapsamında gayrimenkul satın alırken mülkün gerçek değerinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Keskineğe, yüksek komisyonların bazı gayrimenkullerde satış fiyatını yukarı taşıyabildiğine dikkati çekti. Keskineğe, “Yatırımcılarda ‘250 bin avro ödediğim gayrimenkul gerçekten 250 bin avro değerinde mi?’ endişesi oluşabiliyor. Değeri 240-250 bin avro olan bir gayrimenkul, yüksek komisyonlar sebebiyle 280-300 bin avroya kadar çıkabiliyor. Bu sebeple aynı bölgedeki eski ve yeni gayrimenkullerin metrekare fiyatlarının mutlaka karşılaştırılması gerekiyor. Yani ‘almış olmak için almayın’. Bugünden üç-beş yıl sonrası için en az yüzde 30 değer artışı potansiyeli gördüğünüz bölgeleri tercih edin” dedi.

Yunanistan’da kira gelirleri üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödendiğini aktaran Keskineğe, yıllık emlak vergisinin ise kendi yatırım örneklerinde 250-350 avro seviyesinde olduğunu bildirdi.

VERGİ ARTIŞI SİNYALİ

AB dışı ülke vatandaşlarının konut alımlarında uygulanan devir vergisine ilişkin planlanan değişikliğe değinen Keskineğe, hükûmetin vergiyi 2027’den itibaren yüzde 3’ten yüzde 15’e çıkarmayı planladığını söyledi. Keskineğe, “Başlangıç tarihi şu anda Temmuz 2027 olarak konuşulsa da istisnalar ve geçiş hükümleri henüz kesinleşmedi” dedi.