Prostat kanseri yaşlı erkek hastalığı değildir! 45 yaşından itibaren test yaptırın

Uzmanlar, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek 45-50 yaşından itibaren PSA testi yaptırılmasını öneriyor.

Prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, erken teşhis için mutlaka PSA testi yaptırılması gerektiğini belirterek “Ailesinde risk faktörü olan ya da birtakım belirtileri bulunan bir hastaya doktor tavsiyesiyle mutlaka 50 yaşından sonra, yüksek riskli olan hastalarda ise 45 yaşından sonra test yapmak gerekir. Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerin hastalığı değildir, gençlerde de görünebilir. Ailesinde prostat kanseri olan, bunun dışında göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, pankreas kanseri gibi birbiriyle alakalı olabilecek kanserleri bulunan hastalar yüksek risklidir. Bu kişilerin mutlaka 45 yaşından sonra tarama yaptırması gerekir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Prostat büyümesiyle ilgili ezber bozan bilgi: Her hasta için ameliyat gerekmiyor

Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürler ise prostat kanserinin erken evre ve ileri evre olarak ikiye ayrıldığını dile getirerek, erken evrelerde daha çok cerrahi ve radyoterapinin ağırlıklı olduğu bir tedavi yönetiminin mevcut olduğunu, ileri evrelerde ise hedefe yönelik hormonal tedaviler, yeni nesil hormonal tedaviler, kemoterapiler ve lütesyum gibi radyoligand tedavilerin uygulandığını bildirdi.