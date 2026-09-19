Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Ağrısız kitlelere dikkat! Lenfoma habercisi olabilir

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ağrısız kitlelere dikkat! Lenfoma habercisi olabilir
Başlık ResmiAğrısız kitlelere dikkat! Lenfoma habercisi olabilir

Bedeninizde aniden beliren ve ağrı yapmadığı için önemsemediğiniz küçük kitleler, hayati bir tehlikenin habercisi olabilir!

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Denizli’de yaşayan hemşire Hatice Demirci bacağında, Mehmet Akış ise boynunda ortaya çıkan ağrısız şişlikler fark ederek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda her iki hastaya da lenfoma tanısı konuldu. Hastalığın ortak ilk belirtisi olan bu ağrısız beze ve kitleleri başlangıçta önemsemediklerini belirten hastalar, ailelerinin ve doktorların yönlendirmesiyle zorlu bir tedavi sürecine girdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Böbreğinden 2,5 kiloluk dev kitle çıktı
SAĞLIK

Böbreğinden 2,5 kiloluk dev kitle çıktı

Hatice Demirci 6 kür kemoterapi görüp sağlığına kavuşurken, Mehmet Akış ise hastalığın nüksetmesi üzerine yapılan kemik iliği nakliyle hayata tutundu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
Anlaşma tamam! Trump tüm dünyaya duyurdu
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yaş sebze ve meyve piyasasında soruşturma
FINDIKTA PİYASA ALARMI
FINDIKTA PİYASA ALARMI
Ticaret Bakanlığı devrede! 2 ilde denetim başladı
"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR"
Trump'tan İran'la ilgili çarpıcı iddia
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Küçükçekmece'de dehşet dolu anlar!
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
G.Saray liderliği, Trabzonspor yarışa tutunmayı istiyor
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
Diziler üstünden verilen mesajlar ve gerçekler
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
Sessiz başlıyor, nefesi tüketiyor
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
4. LİG'DEN A MİLLİ TAKIM'A!
Beşiktaş'ta İlhan Fakılı'nın inanılmaz yükselişi
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
Son 3 ayda amansız takip başlayacak
SAMANDIRA OPERASYONU
SAMANDIRA OPERASYONU
Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak plan
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
3 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
16 CİNAYET DOĞRULANDI!
Üzerinde elbise, kafasında peruk, elinde bebek...
TATBİKAT FİYASKOSU!
TATBİKAT FİYASKOSU!
Çıkarma yapan Yunan askerleri denize düştü
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
OSIMHEN KARARI ÜZDÜ
Galatasaray istedi, Nijerya reddetti
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
ÖZGÜR ÖZEL NOKTAYI KOYDU
Yeni Parti'nin adı değişecek mi?
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
BALKONDAN SOKAĞA TAŞTI
Erzurum fena karıştı, çok sayıda yaralı var!
SADECE 171 TL'YE SATTILAR
SADECE 171 TL'YE SATTILAR
Taş sandıkları 7,7 kiloluk altın çıktı
1877'DEN BU YANA İLK!
1877'DEN BU YANA İLK!
Tarih verildi, 'Mega El Nino' geliyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Akciğer romatizması nakle götürüyor! Her soluğun bir sınav olduğu hastalık
Akciğer romatizması nakle götürüyor!
Kaydet
Türkiye yaşlanıyor alzaymır artıyor
Türkiye yaşlanıyor alzaymır artıyor
Kaydet
Ezbere damla kullanmayın! Göz ülseri, görme kaybı sebebi
Göz ülseri, görme kaybı sebebi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.