Ağrısız kitlelere dikkat! Lenfoma habercisi olabilir

Bedeninizde aniden beliren ve ağrı yapmadığı için önemsemediğiniz küçük kitleler, hayati bir tehlikenin habercisi olabilir!

Denizli’de yaşayan hemşire Hatice Demirci bacağında, Mehmet Akış ise boynunda ortaya çıkan ağrısız şişlikler fark ederek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda her iki hastaya da lenfoma tanısı konuldu. Hastalığın ortak ilk belirtisi olan bu ağrısız beze ve kitleleri başlangıçta önemsemediklerini belirten hastalar, ailelerinin ve doktorların yönlendirmesiyle zorlu bir tedavi sürecine girdi.

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Hatice Demirci 6 kür kemoterapi görüp sağlığına kavuşurken, Mehmet Akış ise hastalığın nüksetmesi üzerine yapılan kemik iliği nakliyle hayata tutundu.