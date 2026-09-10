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Sağlık

Böbreğinden 2,5 kiloluk dev kitle çıktı

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Böbreğinden 2,5 kiloluk dev kitle çıktı

6 yıl önce fark ettiği böbrek kitlesini ihmal eden 57 yaşındaki Fahrettin Atalay, 2,5 kilograma ulaşan dev kitle nedeniyle nefes almakta zorlandı. 3 saatlik ameliyatla kitleden kurtulan Atalay, “Vücudumdan kocaman bir ağırlık kalktı” dedi.

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İzmir’de yaşayan 57 yaşındaki Fahrettin Atalay, 6 yıl önce böbreğinde fark edilen ancak ihmal ettiği küçük kitle yüzünden az daha canından oluyordu.

Yıllar içinde büyüyen ve tam 2,5 kilogram ağırlığa ulaşan dev kitle, hastanın nefes almasını bile imkânsız hâle getirdi.

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Soluğu İzmir Şehir Hastanesinde alan Atalay, 3 saatlik kritik bir ameliyatla hem sol böbreğinden hem de vücudundaki dev yükten kurtuldu. Normal bir böbreğin tam 10 katı büyüklüğüne ulaşan kitleyi gören doktorlar bile gözlerine inanamadı.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve rahatça yürümeye başlayan Atalay “Vücudumdan kocaman bir ağırlık kalktı, dünyaya yeniden geldim” dedi.

Muhabir : ZİYNETİ KOCABIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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