Yıllardır balgam söktürücü olarak kullanılan ambroksol, Parkinson’un ilerlemesini yavaşlatma umuduyla klinik araştırmalarda test ediliyor. 300’den fazla hasta üzerindeki Faz 3 çalışmasında ilacın hastalığın seyrini durdurup durduramayacağı araştırılıyor.

Yıllardır soğuk algınlığında ve balgam söktürücü olarak kullanılan öksürük ilacı etken maddesi, Parkinson hastalığının seyrini değiştirmek için araştırılıyor. İngiltere’de yürütülen klinik araştırmalar, bu basit ilacın beyindeki zararlı protein birikimini temizleyebileceğini gösteriyor.

Parkinson tedavisinde bugün kullanılan ilaçlar yalnızca hastalığın titreme veya hareket güçlüğü gibi belirtilerini baskılamaya odaklanıyor. Ancak bilim insanları ilk kez, hastalığın doğrudan ilerlemesini durdurabilecek bir yöntemin peşinde.

Parkinson’a yeni umut: Öksürük şurubu araştırılıyor...

Araştırmalara göre öksürük şurubunun etken maddesi ambroksol, beynin temizlik mekanizmasını harekete geçiriyor.

Parkinson’a yeni umut: Öksürük şurubu araştırılıyor...

University College London gibi önemli merkezlerde yapılan Faz 2 klinik çalışmalarında, ilacın hücresel hasarı yavaşlatabileceği tespit edildi. Şimdilerde ise 300’den fazla hasta üzerinde yürütülen geniş kapsamlı Faz 3 çalışmalarıyla ilacın hastalığın seyrini tamamen durdurup durduramadığı test ediliyor. Etken madde henüz Parkinson tedavisi için resmî bir onay almadı.

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